Ginasta cai no choro ao perder medalha após revisão de notas nas Olimpíadas

É justo? Ginasta comemorava sua medalha quando perdeu a posição no pódio após uma revisão das notas nas Olimpíadas; assista ao vídeo

Nesta segunda-feira, 5, aconteceu a última prova de ginástica artística nas Olimpíadas de 2024, em Paris, na França. Desta vez, as atletas competiram no solo. Além do destaque para o ouro de Rebeca Andrade, outra participante também fez uma ótima pontuação, mas acabou caindo no choro ao perder sua medalha após uma revisão das notas pelos jurados.

Acreditando ter garantido o terceiro lugar no pódio, a ginasta romena Ana Bărbosu já estava comemorando sua primeira medalha na competição, um bronze com a pontuação de 13,700, após o término das apresentações das concorrentes. No entanto, a norte-americana Jordan Chiles ficou insatisfeita com sua nota no quarto lugar.

Por isso, Jordan Chiles solicitou uma revisão das pontuações aos jurados, que atenderam ao seu pedido e concederam uma nota de 13,766 após uma nova avaliação técnica. Com essa alteração, os seis décimos a mais foram suficientes para garantir a Jordan o terceiro lugar no pódio e a medalha de bronze, tirando Ana Bărbosu do pódio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SportBuzz (@sportbuzzbr)

Assim que soube que havia perdido sua medalha, Ana Bărbosu foi vista chorando, e o clima de comemoração deu lugar à decepção. Por fim, Jordan recebeu a medalha ao lado de sua colega de equipe, Simone Biles, que conquistou a prata, e da brasileira Rebeca Andrade, que levou o ouro. Enquanto isso, a romana ficou de fora do pódio.

A ginasta romena Ana Bărbosu comemorava seu bronze quando descobriu que os Estados Unidos pediram revisão da nota da ginasta americana.



Os Estados Unidos acabaram ficando com o bronze, deixando a romena fora do pódio. #Paris2024pic.twitter.com/fz557yUzZ2 — Central Reality (@centralreality) August 5, 2024

Nas redes sociais, o momento gerou controvérsia, apesar de a revisão das notas estar de acordo com as regras da competição: “Nossa, cruel isso! Ela já tava lá toda feliz comemorando”, disse uma internauta no X, o antigo Twitter. “Isso foi ridículo, geralmente as revisões demoram um pouco, dessa vez não demorou nada!”, outra opinou.

Simone Biles ficou em choque ao perder pódio:

Apesar de ter levado a prata na competição solo artística, Simone Biles não escondeu sua frustração ao ficar fora do pódio após sofrer uma queda na trave durante uma das provas anteriores nas Olimpíadas 2024. A campeã americana, que estava varrendo as medalhas de ouro nas competições, acabou ficando em quinto lugar.

Para quem não acompanhou o momento, Biles teve um desempenho impressionante na maioria dos seus movimentos, mas acabou se desequilibrando e sofrendo uma queda no meio da trave. Esse erro foi crucial e resultou na perda de pontos importantes. Ao terminar sua apresentação, a ginasta deixou a quadra visivelmente frustrada.