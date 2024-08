Olimpíadas 2024: Rafaela Silva conquista medalha inédita do Brasil no judô

Com direito a VAR, a judoca Rafaela Silva conquistou o primeiro bronze do Brasil na disputa de equipes mistas nas Olimpíadas

Mais uma vitória do Brasil! Neste sábado, 3, o judô do Brasil encerrou a participação nas Olimpíadas de Paris 2024 com uma medalha inédita na disputa de equipes mistas. Os atletas brasileiros venceram a Itália por 4 lutas a 3 e conquistaram o primeiro bronze na modalidade, que estreou nos Jogos de Tóquio-2020.

A judoca Rafaela Silva foi a responsável por garantir a medalha de bronze com um waza-ari, concedido após revisão do VAR. Na sexta-feira, 2, a atleta Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição ao vencer a categoria acima de 78 kg.

Recentemente, Rafaela fez um sincero desabafo ao ser eliminada de uma luta por uma regra do esporte. Na ocasião, ela estava em uma disputa com a japonesa Haruka Funakubo pela medalha de bronze quando fez um movimento proibido e o juiz definiu que ela perdeu a luta.

🥋🇧🇷🥉🥋🇧🇷🥉🥋🇧🇷🥉



RAFAELA SILVA FOI PARA PARIS COM UMA MISSÃO! E CUMPRIU!



Conseguiu a vitória decisiva que deu a inédita medalha de bronze para o Brasil no judô por equipes!



Tem que respeitar o judô brasileiro!#OlimpíadasNoGe#Paris2024#JogosOlímpicospic.twitter.com/wgmLunBvBV — ge (@geglobo) August 3, 2024

TINHA QUE SER VOCÊ, RAFAELA SILVA!



QUE HISTÓRIA LINDA! É BRONZE DO BRASIL 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/vIB3vTaVDc — Walace Borges (@wvborges) August 3, 2024

Simone Biles fala de Rebeca Andrade às vésperas de disputa

A atleta Simone Biles surpreendeu o público ao publicar um novo vídeo em suas redes sociais onde aparece elogiando Rebeca Andrade, com quem disputará neste sábado, 3, a modalidade do Salto, valendo medalha nas Olimpíadas de Paris. Ao longo do registro, a ginasta descreveu a brasileira como sua 'maior adversária atualmente'.

Na gravação, Simone aparece se arrumando enquanto conversa com os seguidores a respeito da final individual de ginástica artística. Sincera, a norte-americana não poupou elogios à Rebeca nas competições.

"Vou falar para vocês. A Rebeca é boa, mano, tipo... Ela é boa. E eu diria que ela é minha maior adversária. Temos pontuações muito parecidas, em geral, e eu não tenho uma competição como essa há algum tempo", declarou a estrela do time norte-americano; confira mais detalhes!