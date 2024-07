Olimpíadas 2024: Rayssa Leal está na final e recebe recado de Galvão Bueno

Rayssa Leal, nossa Fadinha do Skate, está na final e ganhou um recado de Galvão Bueno. A jovem teve a maior nota da história do skate nas Olimpíadas

Os brasileiros pularam cedo da cama neste domingo, 27, para assistir Rayssa Leal na prova classificatória de skate nos Jogos Olímpicos de Paris.

A fadinha entregou muito talento e conseguiu a maior nota da história do skate nas Olimpíadas, garantindo a vaga para a etapa final. Em sua conta no Instagram, Galvão Bueno fez questão de mandar um recado para a jovem.

"E a nossa Rayssa está na final do skate!! Se classificou em 7ª, mas com uma nota espetacular: 92,88!! A maior da história olímpica até então!! E vai buscar a medalha a partir das 12h!! Estamos com você, Fadinha", escreveu o narrador.

Punições

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) puniu os nadadores brasileiros Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos por atos de indisciplina. Gustavo Otsuka, chefe da equipe brasileira de natação, contou que os atletas deixaram a Vila Olímpica sem autorização.

Gabriel Santos recebeu apenas uma advertência, já Ana Carolina constestou a decisão e foi punida com o desligamento da delegação.

“O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu neste sábado, 27, um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina. Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira. Além disso, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação. Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira, com a pena de desligamento da delegação. Ela retornará ao Brasil imediatamente”, disse o comunicado emitido pelo COB.