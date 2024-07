Olimpíadas 2024: Nadadora brasileira é punida e retorna ao Brasil

Ana Carolina Vieira, nadadora brasileira, foi punida pelo Comitê Olímpico Brasileiro com o desligamento da delegação e retornou ao Brasil

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) puniu os nadadores brasileiros Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos por atos de indisciplina. Gustavo Otsuka, chefe da equipe brasileira de natação, contou que os atletas deixaram a Vila Olímpica sem autorização.

Gabriel Santos recebeu apenas uma advertência, já Ana Carolina constestou a decisão e foi punida com o desligamento da delegação.

“O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu neste sábado, 27, um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina. Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira. Além disso, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação. Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira, com a pena de desligamento da delegação. Ela retornará ao Brasil imediatamente”, disse o comunicado emitido pelo COB.

Alerta

Fátima Bernardes está em Paris, na França, para participar da cobertura dos Jogos Olímpicos, porém tem uma situação que tem deixado os turistas de "cabelo em pé". Está havendo uma onda de furtos na Cidade Luz.

Em seu Instagram Stories, a jornalista fez um alerta importante sobre a situação. "Acabei de sair da estação de metrô e vale muito reforçar um alerta que eu já tinha visto quando estava ainda no Brasil. Se você está vindo para cá ou se está por aqui, cuidado com os trombadinhas, os pickpockets. É impressionante. São jovens, meninas pequenininhas, estão sempre com uma echarpe e são sempre muito rápidas. Elas deixam para sair do vagão no último segundo, quando a porta está quase fechando e aí já estão levando a carteira", começou ela.

Em seguida, a famosa detalhou a situação que viu. "A gente acabou de ver uma situação como essa, mas dessa vez elas deram azar, porque a porta fechou nelas e a carteira da passageira caiu dentro do vagão. Foi uma movimentação danada, a moça estava com o celular dentro do bolso, mas a carteira estava dentro de uma pochete atravessada do lado, no fundo. Elas conseguiram tirar a carteira da moça. Elas deixam para sair no último minuto, que não tem como sair correndo. Tem que ficar muito atento, mesmo", finalizou.