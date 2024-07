Olimpíadas 2024: Saiba por que só as mulheres usaram capacete no skate

É regra? Após Rayssa Leal conquistar bronze no skate, internautas notaram que somente mulheres usaram capacete nas provas

As Olimpíadas 2024 em Paris tem sido um dos assuntos mais comentados na web desde o início dos Jogos. Nos últimos dias, o Brasil se destacou no skate e garantiu, até o momento, uma medalha de bronze com a atleta Rayssa Leal. No entanto, um detalhe curioso chamou atenção dos internautas.

Isso porque somente algumas mulheres aparecem usando capacete durante as provas de skate. A situação, porém, não possui relação com o gênero e tem uma explicação mais simples do que parece.

Por regra, no Street, qualquer atleta menor de 18 anos deve usar obrigatoriamente o capacete, assim como foi o caso de Rayssa, que tem 16 anos atualmente. Como todas as atletas eram menores de idade, o acessório foi utilizado durante as disputas no skate.

A 'exceção da regra' ficou com Poe Pinson, de 19 anos. Já na categoria Park, por questões de segurança, o uso de capacete é obrigatório para atletas de todas as idades.

Rayssa Leal conquista bronze nas Olimpíadas

Rayssa Leal ganhou medalha de bronze na final de skate das Olimpíadas de Paris, no último domingo (28). Nesta segunda-feira (29), a atleta recebeu ainda mais carinho da torcida brasileira, sendo ovacionada por uma multidão de fãs.

Em seu segundo ano olímpico, a jovem conquistou mais uma medalha, já que ganhou a prata em 2021, e bateu um recorde de maior pontuação na modalidade, com a nota 92.68. No pódio, a atleta ficou atrás de Coco Yoshizawa e Liz Akama, do Japão.

Nas imagens feitas por torcedores do Brasil que estão em Paris, Rayssa é escoltada por uma equipe, enquanto recebe o carinho do público. A jovem usava uma camiseta do Brasil, além da medalha que conquistou na final do skate feminino: "Olelê, olalá / Rayssa vem aí / E o bicho vai pegar", cantava o público ao redor da fadinha.