Rayssa Leal é aplaudida por multidão após bronze nas Olimpíadas

Em sua segunda Olimpíada, a skatista Rayssa Leal chegou ao pódio, conquistou uma medalha de bronze para o Brasil e bateu um recorde na modalidade

Rayssa Leal ganhou medalha de bronze na final de skate das Olimpíadas de Paris, no último domingo (28). Nesta segunda-feira (29), a atleta recebeu ainda mais carinho da torcida brasileira, sendo ovacionada por uma multidão de fãs.

Em seu segundo ano olímpico, a jovem conquistou mais uma medalha, já que ganhou a prata em 2021, e bateu um recorde de maior pontuação na modalidade, com a nota 92.68. No pódio, a atleta ficou atrás de Coco Yoshizawa e Liz Akama, do Japão.

Nas imagens feitas por torcedores do Brasil que estão em Paris, Rayssa é escoltada por uma equipe, enquanto recebe o carinho do público. A jovem usava uma camiseta do Brasil, além da medalha que conquistou na final do skate feminino: "Olelê, olalá / Rayssa vem aí / E o bicho vai pegar", cantava o público ao redor da fadinha.

Poucas horas depois de conquistar o bronze, Rayssa já havia agradecido aos brasileiros que torciam por ela nas arquibancadas, visto que em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, a torcida foi remota em decorrência da pandemia de Covid-19: "Minha segunda medalha olímpica. E o tanto de brasileiro que tinha aqui? Não tem torcida maior que a nossa! Juntos somos gigantes. Obrigada, Brasil!", escreveu Rayssa.

Rayssa pode tomar punição do Comitê Olímpico Internacional

Durante a competição, Rayssa passou uma mensagem em língua de sinais: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida". No entanto, o gesto é considerado proibido na competição, pois é proibido que competidores se manifestem religiosamente ou politicamente.

Rayssa pode sofrer uma punição, como uma advertência, que não coloca a medalha em risco. Além disso, a jovem contou ao UOL que até o momento não recebeu nenhum chamado do comitê: "Rapaz, se eu peguei advertência eu não to sabendo ainda não, porque não chegou em mim ainda não, isso daí. Se eu pegar alguma advertência a gente vai descobrir mais tarde", disse ela bem-humorada.