Filha de Tata Werneck faz confissão após ver Rebeca Andrade nas Olimpíadas

A apresentadora Tata Werneck contou o desejo da filha, Clara Maria, após ela assistir uma apresentação de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos

Tata Werneck usou as redes sociais neste sábado, 3, para mostrar que estava acompanhando a apresentação de Rebeca Andrade na final do salto nas Olimpíadas de Paris, ao lado da filha, Clara Maria, de quatro anos.

Enquanto assistiam à competição, a apresentadora contou através dos Stories do Instagram que a herdeira, fruto de seu relacionamento com o ator Rafel Vitti, quer ser ginasta assim como Rebeca, ganhou a medalha de prata.

"Todas são muito boas, tá, filha? Merecem vitórias. Mas nessa competição, a gente torce pela Rebeca", explicou ela para Clara.

Depois, Tata questionou a menina. "Você não viu a Rebeca e falou que queria fazer ginástica?", perguntou. "Sim, queria fazer ginástica artística", responde a menina. "Então, a mãe vai colocar você, para você treinar", afirmou a humorista.

Na competição do salto, a norte-americana Simone Biles ficou com o ouro após somar 15,300. Rebeca ganhou a prata com 15,100 nos dois saltos e a americana Jade Carey conquistou o bronze, com 14.466. Vale lembrar que esta é a terceira medalha de Rebeca na capital francesa.

Confira:

