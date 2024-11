Neymar mostra presença especial de Mavie durante treino: 'Bem acompanhado'

Momento especial! O jogador de futebol Neymar levou a filha, Mavie, para acompanhá-lo durante seu treino diário; veja vídeo

O jogador de futebol Neymar Jr ganhou uma companhia especial no treino desta terça-feira, 26. Em suas redes sociais, o atleta brasileiro, que joga atualmente pelo Al-Hilal, contou que a filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi, esteve presente em seu compromisso diário no clube.

Por meio de seu Instagram oficial, Neymar publicou um vídeo mostrando que chegou acompanhado no local com a pequena. Esbanjando fofura, Mavie aparece tentando imitar os movimentos do pai ao longo do vídeo.

"Bem acompanhado no treino de hoje", escreveu o famoso na legenda da postagem. A influenciadora Bruna Biancardi, que não acompanhou os dois no compromisso, dividiu com o público um momento registrado por Neymar especialmente para ela.

Para tranquilizá-la, o jogador gravou um vídeo com Mavie no colo e mostrou que a pequena estava adorando o passeio. "Acompanhou o papai, né, filha? Manda beijo para a mamãe", disse ele no registro. "Beijo, está tudo bem", acrescentou o atleta brasileiro.

Mais cedo, Neymar Jr encantou o público ao compartilhar uma nova foto da bebê, que completou 1 ano em outubro, descansando em seus braços. Esbanjando fofura até dormindo, a filha dos famosos foi flagrada bastante confortável enquanto usava um vestido com estampa de flores.

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e de Helena, de 4 meses, fruto de um affair com a modelo Amanda Kimberlly.

Confira o vídeo de Mavie no treino de Neymar Jr:

Mavie acompanha Neymar em treino - Reprodução / Instagram

Neymar destaca importância de Mavie durante recuperação de lesão

Neymar participou do documentário Os Craques do Campeonato Saudita, disponível na Netflix, e relembrou momentos difíceis após lesionar o joelho.

"Meu maior medo desde que eu comecei era machucar o joelho. E hoje estou enfrentando o meu maior medo. Essa foi a lesão que mais me abalou na carreira, eu fiquei muito triste e mal da cabeça no primeiro mês. Eu sabia que era uma lesão muito grave e ao mesmo tempo longa, né? Ficar de fora é muito ruim, no começo você só sente dor, então eu só queria que ela sumisse", disse ele.

Em seguida, o jogador afirmou que neste momento foi muito importante ter pessoas queridas por perto e ressaltou a importância da filha Mavie; confira detalhes!

