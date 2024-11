Bruna Biancardi comenta processo de desmame de Mavie: 'Antes ela não fazia'

A influenciadora Bruna Biancardi atualizou a adaptação de Mavie, sua filha com Neymar Jr, durante o processo de desmame

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi iniciou o desmame da filha, Mavie, de 1 ano, e, desde então, tem compartilhado com os seguidores todo o processo. Na quinta-feira, 21, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais para atualizar o processo, que ainda está nos primeiros dias.

Em seus stories no Instagram, Bruna publicou uma foto da herdeira do casal sentada em seu colo enquanto tomava mamadeira e contou que a bebê tem se adaptado bem à nova fase. "Estamos indo bem no desmame durante o dia por aqui", iniciou ela.

Em seguida, Bruna Biancardi explicou que, por enquanto, ainda não cortou a amamentação por completo. "Além de aceitar melhor a mamadeira, está tomando no meu colo. Antes ela não fazia isso, vinha pro meu colo e queria peito. Cada dia uma vitória! Durante a madrugada ainda estou mantendo a amamentação no peito", declarou.

No início desta semana, a influenciadora detalhou o início do processo e aproveitou para agradecer as dicas que outras mamães enviaram. Segundo a companheira de Neymar Jr, Mavie demorou um tempo para se acostumar com a mamadeira.

"Ela demorou quase oito meses para pegar mamadeira. Na primeira vez, até para tomar água, foi difícil. A Mavie não aceitava o bico. Agora, ela até pega, mas não é aquela coisa de: 'Ah, viu uma mamadeira e pega'. Às vezes ela toma com mais facilidade, às vezes ela não quer. E hoje ela tomou super bem, e tomou comigo, o que não acontecia", relatou Bruna Biancardi, na ocasião.

Bruna Biancardi comenta desmame de Mavie - Reprodução/Instagram

Mavie ganha casinha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi revelou aos seguidores que a filha, Mavie, ganhou um novo presente para brincar na Arábia Saudita. Em suas redes sociais, a namorada de Neymar Jr contou que o casal presenteou a herdeira com uma casinha infantil.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna mostrou alguns detalhes do item, que estava sendo montado pelo jogador de futebol. A casinha de brinquedo de Mavie conta com uma varandinha e custa em média R$ 1000; confira detalhes!

