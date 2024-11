Neymar Jr divide momento fofo com a filha, Mavie: 'Sonequinha'

O jogador Neymar Jr registrou um momento especial com Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, durante passeio da família; veja foto

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 26, para dividir com o público um novo registro fofíssimo da pequena Mavie, sua filha de 1 ano com Bruna Biancardi. Por meio de seus stories no Instagram, o atleta brasileiro mostrou a herdeira dormindo durante um passeio da família de carro.

Na imagem, Mavie aparece deitada no colo de Neymar, que fez questão de registrar o momento encantador da bebê. Esbanjando fofura até dormindo, a filha dos famosos foi flagrada bastante confortável enquanto usava um vestido com estampa de flores.

"Sonequinha", escreveu o jogador na legenda da postagem, que também acrescentou um emoji de coração. Vale lembrar que Neymar Jr e Bruna Biancardi retornaram para a Arábia Saudita há pouco tempo.

O casal desembarcou no Brasil no início deste mês e passou alguns dias em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde realizaram a segunda parte da festinha de 1 ano de Mavie. Desde que voltaram para o país onde residem atualmente, a influenciadora digital tem compartilhado com os seguidores a dificuldade da herdeira em se adaptar ao fuso horário de mais de 6 horas para frente.

Além de Mavie, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e de Helena, de 4 meses, fruto de um affair com a modelo Amanda Kimberlly.

Confira a nova foto de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi:

Neymar registra Mavie dormindo - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar destaca importância de Mavie durante recuperação de lesão

Neymar participou do documentário Os Craques do Campeonato Saudita, disponível na Netflix, e relembrou momentos difíceis após lesionar o joelho.

"Meu maior medo desde que eu comecei era machucar o joelho. E hoje estou enfrentando o meu maior medo. Essa foi a lesão que mais me abalou na carreira, eu fiquei muito triste e mal da cabeça no primeiro mês. Eu sabia que era uma lesão muito grave e ao mesmo tempo longa, né? Ficar de fora é muito ruim, no começo você só sente dor, então eu só queria que ela sumisse", disse ele.

Em seguida, o jogador afirmou que neste momento foi muito importante ter pessoas queridas por perto e ressaltou a importância da filha Mavie; confira detalhes!

