Neymar destaca importância de Mavie durante recuperação de lesão

Neymar participou de documentário e ressaltou a importância da filha Mavie, de um ano, durante recuperação de lesão no joelho

Neymarparticipou do documentário Os Craques do Campeonato Saudita, disponível na Netflix, e relembrou momentos difíceis após lesionar o joelho.

"Meu maior medo desde que eu comecei era machucar o joelho. E hoje estou enfrentando o meu maior medo. Essa foi a lesão que mais me abalou na carreira, eu fiquei muito triste e mal da cabeça no primeiro mês. Eu sabia que era uma lesão muito grave e ao mesmo tempo longa, né? Ficar de fora é muito ruim, no começo você só sente dor, então eu só queria que ela sumisse”, disse ele.

O jogador afirmou que neste momento foi muito importante ter pessoas queridas por perto. "Se você não tiver as pessoas que você ama ao seu lado é difícil você voltar depois dessa lesão porque ela mexe com o seu psicológico, mexe com o seu corpo. Eu não tenho mais 20 anos, eu tinha 31. Então, eu sou um cara muito grato por ter muitos amigos, família e filhos por perto que me motivam".

O craque ressaltou a importância da filha Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. "Minha filha tinha acabado de nascer, tinha um mês de vida e foi uma mistura de emoções, eu estava muito feliz e muito contente, e logo me machuco, então você já começa a pensar em um monte de coisas. Mas o bom é que eu pude ficar pertinho dela quase todos os dias, foi bom para mim, me ajudou e foi meu porto seguro naquele momento".

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro do ano passado e retornou aos campos em outubro deste ano. Porém, o atleta lesionou a coxa e está temporiariamente afastado.

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e Helena, de cinco meses, com Amanda Kimberlly.

O namoro tem futuro?

O jogador de futebol Neymar Jr engatou de vez o seu namoro com Bruna Biancardi após um período de idas e vindas. Porém, uma previsão para o futuro do romance deles causa preocupação sobre o que pode acontecer por aí. De acordo com a vidente Izadora Morais, os dois podem não ficar juntos para sempre.

A sensitiva contou que tirou as cartas para Neymar e Bruna Biancardi e contou que eles devem ter mais filhos juntos e podem até celebrar o casamento. Porém, o romance não durará para sempre.

"As cartas mostram que Neymar está mudado de verdade, mais família e preocupado em se afastar de polêmicas. A história dele com a Bruna inclui mais um filho, eles vão se casar, mas depois haverá um rompimento. É uma história de idas e vindas. Mas será uma fase menos polêmica", disse ela.

Então, a vidente revelou que o atleta pode se envolver com uma ex. “Vejo que o destino do Neymar é com uma ex. Pode acontecer daqui alguns anos, mas vai acontecer. A Bruna pode querer insistir na relação, os dois podem se casar, mas não vai adiantar porque o destino deles não é ficar junto”, afirmou ela. Por fim, a sensitiva contou que Bruna deve se apaixonar por outro homem. “Também surgirá um novo amor para a Bruna, ela vai ser feliz no amor”, afirmou.

