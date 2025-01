Neymar rescinde contrato com Al-Hilal, clube da Arábia Saudita

Após pouco mais de um ano, Neymar rescindiu o contrato com o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita. De acordo com comunicado, a decisão foi em comum acordo

Ao que parece, Neymar está livre novamente no mercado da bola. Isso porque o jogador rescindiu o seu contrato com o Al-Hilal, time da Arábia Saudita.

Em sua conta no X, antigo Twitter, o clube postou um comunicado oficial, afirmando que a decisão foi tomada em comum acordo.

"A Al Hilal Club Company e Neymar Jr. concordaram em encerrar sua relação contratual de comum acordo. O clube expressa seus agradecimentos e apreciação a Neymar por tudo o que ele contribuiu ao longo de sua carreira com o Al-Hilal e deseja sucesso ao jogador em sua trajetória", diz o texto.

Neymar foi apresentado no Al-Hilal em agosto de 2023. Sendo assim, o jogador está livre para retornar ao Santos após 12 anos de sua saída. Segundo rumores, o atleta deve viajar ao Brasil em breve para acertar o seu retorno ao clube que o revelou.

Full club statement 🔹 pic.twitter.com/oxOrPUereF — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025

Paizão

Na sexta-feira, 24, o jogador de futebol brasileiro Neymar Jr., de 32 anos, protagonizou um momento divertido ao lado da filha Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. Na ocasião, registrada pela mãe da bebê e publicada nos stories de seu perfil no Instagram, pai e filha estão dentro da piscina de bolinhas da pequena, brincando de esconde-esconde, o que gerou risadas à menina.

No registro, Neymar aparece deitado entre as bolinhas e se esconde embaixo delas. E então, Bruna pergunta à filha: "Mavie, cadê o papai?". O jogador, então, supreende a menina e surge entre as bolinhas da piscina. A atitude resultou em um flagra divertido da menina, que contagiou os pais.

O casal publica momentos fofos da menina com frequência nas redes sociais. Recentemente o jogador encantou os seguidores ao mostrar Mavie arriscando as suas primeiras palavras enquanto assistia a um jogo do Al-Hilal.

Além da menina, Neymar tem mais dois filhos, Davi Lucca, de 13 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e Helena, de seis meses, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly. Atualmente, ele e Biancardi revelaram que a família irá aumentar com a chegada de mais uma menina.

