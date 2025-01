Bruna Biancardi fala sobre relação com Davi Lucca, filho mais velho de Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi destacou o grande carinho que sente pelo enteado, Davi Lucca, ao ser questionada sobre a relação com o menino

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi separou um tempo no domingo, 26, para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Por meio de seus stories no Instagram, a namorada de Neymar Jr selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder.

Ao longo do bate-papo, Bruna foi questionada sobre a relação de proximidade que possui com o enteado, Davi Lucca. Filho de Neymar com Carol Dantas, o menino de 13 anos é o primogênito do jogador de futebol.

"Sua relação com o Davi é mesmo linda como nos parece ser?”, perguntou um seguidor. A influenciadora digital, então, respondeu: “Não sei ‘como parece ser’ pra vocês, mas o Davi é um garoto especial demais! Desde o dia em que o conheci, fiquei surpresa com a pureza dele, com o quanto ele é doce, carinhoso, preocupado, educado… ele é muito especial e amado!".

Davi, que reside em Barcelona com a mãe, passou uma temporada de férias em família ao lado do pai, de Bruna Biancardi e da irmã, Mavie, de 1 ano. No início deste mês, eles fizeram um passeio turístico na Arábia Saudita, local onde Neymar Jr mora atualmente.

Além de Davi Lucca e Mavie, o craque também é pai de Helena, de 6 meses, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly. Bruna Biancardi, que espera a segunda filha com o companheiro, ainda não revelou publicamente o nome da caçula da família.

Por que Bruna Biancardi 'sumiu' da web?

A influenciadora digital Bruna Biancardi está grávida pela segunda vez junto com o namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. No último domingo, 26, ela aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs sobre a gravidez.

Para começar, ela exibiu uma foto de sua barriguinha em crescimento e falou sobre o seu ‘sumiço' da internet, já que tem passado mais dias sem postar. "Sei que estou sumidinha, mas tem sido bom. Não quero me estressar. E mesmo que eu não fale/faça nada aqui, sempre dão um jeito de falar algo. E ok falarem de mim, eu nem ligo… Mas falarem das minhas filhas, já é maldade demais para mim. Então, estou mais quieta. Sei que vão me entender", afirmou.

