Casamento de Neymar Jr e Bruna Biancardi terá padrinhos famosos, diz colunista

O jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi planejam a cerimônia de casamento para 2026; casal está à espera da segunda filha

Ao que tudo indica, Neymar Jr e Bruna Biancardi devem oficializar a união em breve! De acordo com o colunista Matheus Baldi, do 'IstoÉ Gente', o casal, que espera o nascimento da segunda filha, Mel, está focado nos planos para o futuro.

Segundo informações do jornalista, o jogador de futebol e a influenciadora digital devem subir ao altar após a chegada da irmã de Mavie, que deve nascer este ano. A cerimônia de casamento está prevista para acontecer em 2026 e contará com as duas filhas do casal como daminhas de honra, além de Davi Lucca, primogênito do atleta.

Além disso, Neymar Jr e Bruna Biancardi já teriam escolhidos os padrinhos famosos para representá-los no altar: Carol Dantas, mãe de Davi, e o marido, Vinicius Martinez; e Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol, junto com Gabigol, namorado da famosa.

Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, o fotógrafo Dan, amigo próximo do atleta do Santos, revelou que ouviu rumores de que o casal estaria cogitando oficializar a união. "Ontem eu ouvi uma pessoa falando que esse ano eles pretendem oficializar", contou.

Ele, no entanto, fez questão de enfatizar que a informação não é oficial. "Atenção, isso não é uma informação concreta. É uma especulação", completou.

Grávida, Bruna Biancardi revela novo desejo

Recentemente, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para contar sobre mais um desejo de gravidez. Mãe da pequena Mavie, de um ano, ela está à espera de Mel, ambos são fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar.

Desta vez, ela mostrou que estava comendo um bolo de chocolate com cobertura e confeitos coloridos. "Começando o dia assim", escreveu ela, que adicionou um emoji de gravidez.

Vale lembrar que este não é o primeiro desejo de gravidez que Bruna Biancardi compartilha em suas redes sociais. Recentemente, ela mostrou que sentiu vontade de comer um pastel. "Obrigada Mari Freire por matar a vontade do dia da Mel", escreveu ela na legenda da foto em que mostra o alimento em mãos.

