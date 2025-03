Neymar Jr encanta ao surgir em 'momento pai e filha' com Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr dividiu um momento especial junto com Mavie, sua filha mais velha com a influencer Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr encantou o público na noite de sábado, 15, ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro da filha, Mavie. A pequena, de 1 ano, é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

O atleta do Santos registrou um 'momento pai e filha' com a bebê enquanto ela se alimentava. Na imagem, é possível notar que Mavie aparece de costas, jantando em uma mesinha infantil. Neymar ainda colocou emojis de coração na legenda.

Mais cedo, Bruna Biancardi também surgiu em um momento bastante especial com a primogênita do casal. Bianca Biancardi, irmã da famosa, compartilhou em seu perfil oficial um vídeo onde a mamãe coruja aparece brincando com Mavie. "É muito amor", escreveu a tia da pequena.

Vale lembrar que Bruna está à espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr. Recentemente, a influenciadora digital mostrou em primeira mão algumas roupinhas fofíssimas da caçula da família.

Além de Mavie e Mel, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 8 meses, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Neymar mostra momento com Mavie - Reprodução/Instagram

Neymar Jr vai ao aniversário da irmã com Bruna Biancardi

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos comemorou o seu aniversário de 29 anos em grande estilo. Na noite da última terça-feira, 11, ela reuniu os amigos e familiares para um jantar em um restaurante em um bairro nobre de São Paulo.

O evento restrito contou com a presença do jogador de futebol Neymar Jr, que chegou ao evento acompanhado de sua namorada, Bruna Biancardi, que está grávida pela segunda vez. Além disso, a lista de convidados ainda teve a presença do jogador de futebol Gerard Piqué.

Na entrada da festa, Rafaella posou sorridente com o irmão, a cunhada e a mãe, Nadine Gonçalves; confira as fotos do evento!

Leia também: Bruna Biancardi mostra momento fofo com Neymar e Mavie: 'Nós quatro'