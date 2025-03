Sthe Matos e Kevi Jonny se casam em cerimônia intimista

Sthe Matos e Kevi Jonny se casaram em uma cerimônia intimista nesta segunda-feira, 17. A influenciadora digital mostrou as foto nas redes sociais

Sthe Matos e Kevi Jonny se casaram nesta segunda-feira, 17. A influenciadora digital mostrou em suas redes sociais alguns registros da cerimônia intimista.

Para o momento especial, a noiva surgiu usando um vestido curto branco, modelo tomara que caia, e uma sandália de salto. O noivo optou por uma camisa, calça e sapato.

Ao compartilhar as fotos da cerimônia e das alianças, Sthe revelou que em breve os dois vão celebrar o casamento com uma 'festona'. "'Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.' Enfim Casados. A promessa de Deus se cumpriu e o sonho se tornou realidade. Hoje casamos no civil pra Honra e Glória do Senhor!! Que Jesus no abençoe!! Em breve nossa festona", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Vale lembrar que Sthe Matos foi pedida em casamento por Kevi Jonny em agosto do ano passado. Na ocasião, o cantor planejou um momento muito especial em uma praia, com direito a um letreiro com a frase 'casa comigo', helicóptero, flores e fogos de artifício. "Eu vou casar com o amor da minha vida. Obrigada Jesus!! A glória é tua", escreveu a influencer ao mostrar as fotos do pedido.

Confira:

Sthe Matos e Kevi Jonny se batizam na igreja

Nesta segunda-feira, 17, Sthe Matos revelou para os seus seguidores que ela e Kevi Jonny se batizaram na igreja. Ela compartilhou uma sequência de registros do momento especial e falou sobre a decisão que os dois tomaram.

"Todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. A vida velha acabou e uma nova vida teve início! Coríntios 5:17. Cristo vivee em mim!!! Hoje é o dia mais feliz da minha vida! A melhor decisão que poderia tomar é entregar pra Ele o controle da minha vida", começou o texto.

"Eu achava que se eu me batizasse eu precisava nunca mais errar e por muito tempo eu adiei esse momento com medo de errar e "entristecer" a Deus. Mas nesses últimos meses de busca do conhecimento DEle, eu entendi que Ele não espera que eu conserte toda minha vida pra firmar uma aliança com Ele, Ele me quer do jeito que estou e por meio da minha fé e obediência Ele trabalha em mim", acrescentou.

"Não significa que não vou errar, vou errar porque somos falhos, mas hoje tenho a certeza que não quero viver do pecado e sim viver Cristo. O velho ficou pra trás e hoje tudo se fez novo.

Eu e Kevi nos batizamos juntos, o que me deixou ainda mais feliz, hoje nascemos de novo!! Glároa a Jesus! O nosso Rei e Salvador!", finalizou.

