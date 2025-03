Zilu Camargo encanta ao comemorar o aniversário da neta: 'Vovó te ama'

Zilu Camargo prestou uma bela homenagem no aniversário de quatro anos de sua neta, Julia, filha de Camilla Camargo e Leonardo Lessa

Zilu Camargo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial, o aniversário de sua neta, Julia. A menina, filha de Camilla Camargo e Leonardo Lessa, completou quatro anos nesta segunda-feira, 17.

Em seu perfil oficial, a empresária compartilhou uma foto em que sua netinha aparece fantasiada e se olhando no espelho e prestou uma bela homenagem. "Hoje é o dia da minha princesa Júlia", celebrou a vovó coruja no começo texto.

"A vovó agradece a Deus todos os dias, por ter me dado uma neta linda, com uma personalidade forte, inteligente, independente e feliz. Que você continue assim. Que você tenha muita saúde, muito amor e sabedoria. Parabéns! Felicidades e muitos anos de vida. Vovó te ama incondicionalmente", declarou Zilu.

Mais cedo, Zezé Di Camargo também homenageou Julia ao compartilhar uma foto da neta com Clara, sua filha caçula. "Hoje é um dia mais do que especial! Estamos comemorando o aniversário da minha princesinha, da caçulinha das minhas netas, da única mulherzinha entre meus netos. Você traz tanta alegria para a nossa família, com seu jeitinho encantador e essa voizinha que é, sem dúvida, a mais charmosa do Brasil!", disse ele em um trecho.

Confira:

Camilla Camargo comemora o aniversário da filha com festão

Camilla Camargo comemorou nesta segunda-feira, 17, o aniversário de quatro anos de sua filha caçula, Julia, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa. Os dois também são pais de Joaquim, de cinco anos. A comemoração aconteceu em um buffet infantil em Santana de Parnaíba, São Paulo.

"Comemorar o aniversário de um filho é sempre uma alegria imensa. O tempo passa tão rápido, parece que foi ontem que a Julia nasceu, e agora já está completando quatro anos! Fico muito feliz em proporcionar uma festa onde eles possam se divertir com os amiguinhos, em um ambiente colorido e lúdico... É uma bênção poder celebrar de maneira tão especial mais um ano de vida da Juju", disse a atriz. Confira as fotos!

