Bruna Biancardi passa o dia com a família em meio à polêmica

A digital influencer Bruna Biancardi passou o dia rodeada pela família em meio à polêmica envolvendo suposta traição de Neymar

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

A digital influencer tem aparecido menos desde que veio à tona a polêmica de que Neymar estaria presente em uma festa repleta de mulheres. Ao que tudo indica, Bruna tem preferido se resguardar neste momento e está contando com a companhia da família.

Bianca Biancardi, irmã da famosa, publicou um vídeo em que Bruna aparece sorridente ao brincar com a filha Mavie, de um ano. "É muito amor", escreveu ela. A influenciadora está à espera de Mel, sua segunda filha com o jogador.

Além de Mavie e Mel, Neymar já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Polêmica

Após o nome do jogador Neymar Jr. aparecer em mais uma polêmica de rumores de traição, Neymar Paidesmentiu uma informação de que ele teria pagado uma pessoa para que um vídeo do filho em uma festa com mulheres não fosse divulgado na mídia.

Segundo o jornalista Leo Dias, o empresário entrou em contato com sua equipe durante o programa Fofocalizando, do SBT, na sexta-feira, 14, para negar que tenha pagado R$ 80 mil para que o filho não fosse exposto.

"Pergunte para ela onde está o pix, onde está o depósito que eu fiz. Fala para ela mostrar o vídeo, que pode vender, é para vocês comprarem o vídeo dela. Comprem o vídeo que ela tem, porque eu não paguei nada para ela, é simples assim", disse ele em um áudio.

O jornalista contou que uma mulher entrou em contato com sua equipe oferecendo o suposto vídeo por R$ 50 mil. Ela revelou que após uma negociação, o pai do jogador do Santos teria "comprado" o seu silêncio.

Leo Dias revelou que a produção do programa ligou para Neymar Pai e ele negou categoricamente a informação: "A moça que negociou com a gente cobrou 50 mil reais e inclusive mandou o pix do Neymar Pai. O pai de Neymar está negando que tenha pago por vídeo para controlar essa situação e disse também que não vai disputar para controlar a fofoca sobre o assunto", afirmou ao vivo.

Leia também: Esposa de organizador da festa de Neymar fez barraco. Saiba mais!