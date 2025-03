Edson Celulari e Enzo Celulari posam juntos em pré estreia de filme

Edson Celulari e o filho Enzo Celulari marcaram presença na pré estreia do filme Bituca - Milton Nascimento, no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 17, aconteceu a pré estreia no filme Bituca - Milton Nascimento no Cinemark do shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença de diversos famosos, entre eles estava Edson Celulari, que estava acompanhado pelo filho Enzo Celulari, de 27 anos.

Os dois posaram sorridentes para os fotógrafos presentes no local e também esbanjaram elegância ao surgirem com camisas sociais.

Enzo é fruto do relacionamento de Edson Celulari com Claudia Raia, com quem o ator também tem Sophia, de 22 anos. Além disso, Edson também é pai de Chiara, de dois anos, com a atual esposa Karin Roepke.

O filme é um documentário emocionante que acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento, uma das maiores lendas vivas da música brasileira. Filmado ao longo de dois anos, o longa registra os últimos shows de Bituca, como é carinhosamente conhecido, e captura a profunda conexão entre o artista e seus fãs.

O longa estreia no dia 20 de março em cinemas de todo o Brasil.

Homenagem

Recentemente, Sophia Raia, filha de Edson Celulari e Claudia Raia, completou 22 anos de vida. Em sua conta no Instagram, Enzo Celulari, de 27 anos, fez questão de postar uma linda homenagem para a irmã caçula.

"15/01/2003, data de nascimento da minha alma gêmea, que não à toa tenho tatuada no braço. Quando celebro Sophia, não somente nesta data, mas todos os dias, celebro a cumplicidade, o amor, a doçura, a alma pura e generosa de uma grande mulher, dona de um dos olhares mais sensíveis que já vi. Sophia é amiga inseparável e fiel escudeira que me presenteia todos os dias ao ter me escolhido como irmão nesta vida", começou ele.

Em seguida, Enzo desejou as melhores coisas para Sophia. "A você, Sosô, desejo as coisas mais lindas que este mundo tem a oferecer e a possibilidade de desfrutar a vida da forma mais plena que existe. Que sua generosidade continue se transformando em combustível essencial para a realização dos seus maiores sonhos, e que esses sonhos continuem te levando para lugares cada vez mais altos. Aliás, que privilégio é poder sonhar ao seu lado e enxergar o mundo em forma de poesia. Eu te amo, admiro e não te largo por absolutamente nada. Com muito amor, Nuno", concluiu.

Nos comentários da publicação, Sophia fez questão de retribuir o carinho. "Aos prantos com tanto amor que recebi nesse texto, amor que recebi no dia de hoje e uma vida inteira. Meu melhor amigo, meu parceiro incansável, a pessoa que eu mais confio no mundo. Te amo sem fim", escreveu.

