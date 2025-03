Maisa Silva comenta sobre os 20 anos de carreira: 'Cheia de sonhos'

Em suas redes sociais, Maisa Silva revelou que completa 20 anos de carreira em breve e fez uma reflexão sobre a nova fase

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 17, a atriz revelou que completa 20 anos de carreira em 2025 e fez uma reflexão sobre a nova fase.

A famosa contou que ainda tem muitos sonhos para realizar e está ansiosa pelas boas coisas que estão por vir em sua vida profissional.

"Esse ano completo 20 anos de carreira e graças a Deus os objetivos não param. Sou muito nova, cheia de sonhos, estou rodeada por aqueles que admiro e juntos vamos conquistando coisas maravilhosas. Vou seguir celebrando cada processo, desfrutando do aqui e do agora com sorriso no rosto e peito aberto. Espero olhar para esse momento daqui 20 anos e ainda me orgulhar de cada escolha feita. A vida é um presente divino. Agradeço e aprendo diariamente", disse ela.

Atualmente, Maisa Silva dá vida à Bia em Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

Desmentiu

Recentemente, surgiram diversos boatos na web de que Maisa Silva estaria vivendo um affair com o jogador Memphis Depay, após os dois se seguirem nas redes sociais.

No entanto, a equipe de assessoria da artista fez questão de negar os rumores e afirmar que a famosa não se pronunciará sobre o tema.

"Por se tratar de fake news, ela não vai se manifestar", disse o comunicado enviado ao portal LeoDias. Além disso, as medidas cabíveis já estão sendo tomadas.

"Estamos adotando as medidas jurídicas cabíveis em relação aos veículos que estão divulgando essa informação sem qualquer embasamento, apenas pelo fato de eles se seguirem nas redes sociais".

Recentemente, aconteceu uma cena em que a personagem interpretada por Maisa se afogou no mar e a atriz surpreendeu seus seguidores ao revelar que a cena foi feita com uma dublê.

Muitos internautas afiraram que se tratava de uma gravação simples, que a própria Maisa poderia fazer, sem precisar da necessidade de um dublê. E a atriz fez questão de rebater as críticas.

