BBB 25: Eva tem conversa sincera com Delma após afastamento

Enquanto tomavam banho, Eva conversou com Delma e expôs o real motivo para o afastamento das duas no confinamento do BBB 25

Na noite desta segunda-feira, 17, Eva conversou com Delma enquanto as duas tomavam banho juntas. Durante o papo, elas comentaram sobre o afastamento que tiveram durante o confinamento na casa do BBB 25.

A fisioterapeuta explicou que ficou chateada com a dona de casa após descobrir que ela falou mal de Renata. "Todo mundo está buscando 2.5 milhões de reais, então, como eu vou ter algo com você ainda sendo que você fala mal de uma pessoa que é da minha vida, entendeu? Eu só quero te explicar isso para dizer que eu não estou com raiva da senhora, eu não estou falando mal da senhora. Não, eu só estou chateada", explicou.

"Isso não muda todo o carinho que eu tenho e tudo que falei para a senhora, só quero que a senhora entenda isso. E que dentro do jogo está tudo bem, você pode votar em mim, como eu votei em você ontem e está tudo certo", acrescentou Eva.

Após ouvir a sister, Delma concordou e ressaltou que nunca quis magoá-la. "Em nenhum momento eu quis lhe magoar e eu sei do seu coração", falou a sogra de Guilherme.

Vale lembrar que Eva está no paredão do BBB 25 e disputa a preferência do público para seguir no programa com Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa.

Delma surpreende ao contar planos com o marido após sair do reality

Na área esterna da casa do BBB 25, nesta segunda-feira, 17, alguns brothers falaram sobre suas carências durante o período que estão confinados no programa. João Gabriel começou questionando Delma sobre sentir saudade do marido, Flávio.

"Vai fazer um cafunezinho nele?", quis saber o salva-vidas de rodeio. "Eu vou sair com ele, eu vou pegar um 'MT'. Pegar um 'MT' para passar uma lua de mel. Vou arrastar ele para viajar lá para Salvador", revelou a dona de casa. Saiba mais!

