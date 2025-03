Bruna Biancardi encanta ao mostrar primeiras roupas da filha caçula, Mel

À espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr, a influencer Bruna Biancardi se derreteu ao exibir algumas roupinhas da bebê

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores na manhã desta quinta-feira, 13, ao exibir as primeiras roupas de Mel, sua filha caçula com Neymar Jr. Ela, que anunciou publicamente a segunda gravidez em dezembro de 2024, não esconde o quanto está ansiosa para a chegada da bebê.

Por meio das redes sociais, Bruna publicou uma foto mostrando dois casacos de tricô nas cores cinza e creme. Na imagem, é possível perceber que as peças delicadas possuem detalhes de flores e abelhas. "Oi Mel", derreteu-se a influencer na legenda.

Recentemente, a famosa dividiu com o público um registro fofíssimo em família. Aproveitando o tempo livre em companhia de Neymar e de Mavie, de 1 ano, primogênita do casal, Bruna Biancardi mostrou o jogador de futebol e a pequena acariciando seu barrigão de grávida.

"Nós quatro", escreveu a mamãe coruja, adicionando um emoji de coração. Vale lembrar que além de Mavie e Mel, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 8 meses, sua filha com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi mostra roupas de Mel - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Bruna Biancardi e as filhas ganham mimo de Neymar

No Dia das Mulheres, celebrado no dia 8 de março, Neymar Jr. não deixou de homenagear suas mulheres. Na rede social, o jogador de futebol compartilhou uma foto de Bruna Biancardi, grávida da segunda filha deles, Mel, e segurando Mavie, de um ano, no colo.

No registro, a influenciadora digital e a pequena apareceram com flores. O atleta então colocou um coração para demonstrar seu amor por elas. Em seus stories, a mamãe de duas meninas postou a cartinha que recebeu do companheiro.

"Minhas três princesas, Bruna, Mavie e Mel... Um feliz Dia das Mulheres. Amo muito vocês", escreveu o craque e assinou seu nome. Em seguida, Bruna Biancardi ainda publicou um clique de Mavie no helicóptero com uma flor nas mãos e se divertindo; confira os registros!

Leia também: Neymar Jr vai ao aniversário da irmã, Rafaella, com Bruna Biancardi