Esposa de Amado Batista revela novas fotos de casamento luxuoso

A Miss Mato Grosso Calita Franciele, de 23 anos, se casou com o cantor Amado Batista, de 74, em uma cerimônia luxuosa realizada no último sábado, 15

A Miss Universe Mato Grosso, Calita Franciele, de 23 anos, publicou nesta segunda-feira, 17, novas fotos da cerimônia de casamento com o cantor sertanejo Amado Batista, de 74. Na série de registros, o casal aparece em momentos marcantes da celebração, como a leitura de votos, a troca de alianças, o primeiro beijo de casados e a saída dos dois do altar em meio aos convidados.

A ocasiao aconteceu no último no sábado, 15, em uma fazenda do artista, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O casal já havia oficializado a união no civil na última quinta-feira, 13, em Água Boa, no Mato Grosso.

O casal assumiu o relacionamento publicamente no fim do ano passado. Natural de Nova Xavantina, no Mato Grosso, Calita é bióloga e técnica administrativa em uma escola.

Confira, abaixo, as imagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Calita Franciele Miranda de Souza (@calitafransouza)

Saiba detalhes da cerimônia luxuosa

Para subir ao altar, Calita usou um vestido branco volumoso, sem alças e ainda trocou o modelito por um mais justinho para conseguir curtir a festa com mais conforto.

Já Amado Batista optou por um terno elegante em tom de azul claro e uma camisa social branca. Nas imagens publicadas pela esposa do cantor por meio das redes sociais, também é possível notar detalhes da decoração.

O bolo do casal, por exemplo, contou com seis andares. O doce, inclusive, foi personalizado com as mesmas flores que estavam no buquê da noiva. Após a troca de alianças e o beijo dos dois, uma sequência de fogos de artifícios surpreendeu os convidados presentes no evento. Confira!

