Bruna Biancardi mostra momento fofo com Neymar e Mavie: 'Nós quatro'

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi, que está à espera da segunda filha, mostrou um momento fofíssimo ao lado de Neymar e Mavie

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 10, a digital influencer aproveitou o tempo livre para curtir muito a companhia de Neymar e da filha Mavie, de um ano. O casal está à espera da segunda filha, que se chamará Mel.

No vídeo publicado pela famosa, o jogador e a pequena aparecem fazendo carinho no barrigão de grávida de Bruna. "Nós quatro", escreveu a mamãe coruja, adicionando um emoji de coração.

Além de Mavie e Mel, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Alerta

Em meados de janeiro, Bruna Biancardi contou aos seguidores que Mavie, fruto de sua relação com Neymar, passou por uma virose. A infecção costuma ser frequente nesta época do ano e pode trazer alguns riscos para bebês pequenos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explicou que crianças mais novas, como Mavie, precisam de uma atenção maior quando passam pelo quadro. "Elas correm o risco de desidratar com mais facilidade."

O especialista ainda explicou que, em casos em que a infecção seja causada por parasitas ou bactérias, é necessária a intervenção com medicamentos específicos —e também o acompanhamento médico profissional.

Liberato disse que a contaminação pode acontecer com frequência em viagens, como foi o caso de Mavie. A pequena estava com os pais na Arábia Saudita passando o ano novo ao lado de amigos, e parte do grupo passou mal, inclusive Davi Lucca, primogênito de Neymar.

"A principal forma de contaminação é através da ingestão do agente, que pode ir até a boca por meio de objetos ou mãos não higienizadas, água e alimentos contaminados. Muitas vezes, em viagens, podemos estar em locais com estrutura de saneamento básico um pouco mais precárias, e também consumimos mais produtos na rua."

Liberato disse que estar em contato com um grande número de pessoas também pode influenciar no quadro infeccioso. "Uma vez que uma pessoa está com esse quadro infeccioso, ela acaba eliminando o agente, que pode ser vírus, protozoários e até bactérias, nas fezes, o que aumenta a cadeia de transmissão em surtos."

