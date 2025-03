Rival do brasileiro João Fonseca, Hugo Gaston namora com francesa. Saiba quem é

Quem é a namorada do tenista Hugo Gaston? Ele vai jogar contra o brasileiro João Fonseca, de 18 anos, nesta sexta-feira, 14

Nesta sexta-feira, 14, os fãs do Tênis vão acompanhar uma partida entre o brasileiro João Fonseca, de 18 anos, e o francês Hugo Gaston, de 24 anos, nas quartas de final do Challenger 175 de Phoenix. Enquanto não chega a hora do jogo, que tal saber mais sobre o rival do brasileiro? A CARAS Brasil separou fotos dele com a namorada, que é francesa.

Hugo Gaston vive um relacionamento série com Laetitia Espagnet, de 24 anos. Os dois estão apaixonadíssimos e compartilham fotos juntos nas redes sociais durante as viagens e momentos românticos. Inclusive, ele já pediu para torcida de um de seus jogos cantar parabéns em um aniversário da namorada. Romântico, não é?

Nas redes sociais, ela mantém o seu perfil fechado para manter a privacidade, mas tem mais de 7 mil seguidores. Os dois estão juntos há cerca de 4 anos, sendo que postaram a primeira foto juntos em março de 2020.

Quem é Hugo Gaston?

Hugo Gaston é um tenista da nova geração do esporte. Ele iniciou a trajetória profissional em 2018 e logo se destacou nas quadras. Ele chegou até as oitavas de final de Roland Garros em 2020. Ele possui um estilo de jogo versátil e imprevisível, o que torna seus jogos ágeis e desafiadores para os adversários.

Em sua carreira, ele conquistou quatro títulos no circuito Challenger. Atualmente, ele é o número 93 no ranking mundial.

