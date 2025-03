Pedro Severino, jogador do Bragantino, passa por traqueostomia

Um novo boletim médico informou que o jogador do Bragantino, Pedro Severino, foi submetido a um procedimento de traqueostomia sem intercorrências

Nesta quarta-feira, 12, o Hospital Unimed Ribeirão Preto divulgou um boletim médico informando que o jogador Pedro Severino, que sofreu um grave acidente de carro na madrugada do dia 4 de março, foi submetido a um procedimento de traqueostomia sem intercorrências.

A nota explica que se trata de um procedimento necessário para continuidade dos cuidados em pacientes neurocrítico. O atleta do sub-20 do Red Bull Bragantino segue com suporte de ventilação mecânica, assistência intensiva e multidisciplinar, conforme protocolo adotado pela equipe médica coordenada pelo Dr. Gil Teixeira.

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que permite que o ar entre diretamente nos pulmões, sem passar pelas vias aéreas superiores.

Confira o boletim médico na íntegra:

"Ribeirão Preto (SP), 12 de março de 2025 – A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva. O paciente mantém quadro neurológico grave com necessidade de sedação e medidas clínicas de proteção cerebral. Foi submetido a procedimento de traqueostomia sem intercorrências, sendo este um procedimento necessário para continuidade dos cuidados em paciente neurocrítico.

Pedro Severino segue com suporte de ventilação mecânica, assistência intensiva e multidisciplinar, conforme protocolo adotado pela equipe médica coordenada pelo Dr. Gil Teixeira. Desde sua transferência para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, no dia 6 de março, ele recebe atendimento de alta complexidade por uma equipe multiprofissional composta por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde. O acompanhamento permanece rigoroso, de forma a garantir todo suporte e cuidados essenciais ao paciente e à sua família. Comunicamos também que a família do jogador não irá se pronunciar à imprensa neste momento."

Transferência de hospital

Pedro Severino foi transferido de hospital no dia 6 de março, após ter dado indícios de melhora. A família do jogador do Red Bull Bragantino solicitou que a transferência ocorresse assim que o quadro dele se estabilizasse.

Horas após o grave acidente, o hospital chegou informar que seria aberto um protocolo de confirmação de morte encefálica. Mas na tarde do dia 5, o protocolo foi interrompido após um "quadro de reflexo de tosse presente".

"Devido ao quadro de reflexo de tosse presente, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que foi interrompido o protocolo de morte encefálica do paciente, de 19 anos, vítima de acidente na terça-feira, 04, na Rodovia Anhanguera. Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto", informaram.

