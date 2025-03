Fernanda Montenegro prestigia Milton Nascimento em pré estreia de filme

Fernanda Montenegro fez questão de marcar presença na pré estreia do filme Bituca - Milton Nascimento para prestigiar o amigo

Nesta segunda-feira, 17, aconteceu a pré estreia do filme Bituca - Milton Nascimento no cinemark do shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Diversos famosos marcaram presença no evento, inclusive Fernanda Montenegro, que fez questão de prestigiar o amigo.

Os artistas posaram juntos para os fotógrafos presentes no local e Fernanda optou por um conjunto bege e tênis, mantendo o estilo e o conforto.

O filme é um documentário emocionante que acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento, uma das maiores lendas vivas da música brasileira. Filmado ao longo de dois anos, o longa registra os últimos shows de Bituca, como é carinhosamente conhecido, e captura a profunda conexão entre o artista e seus fãs. A obra vai além dos palcos, apresentando cenas de bastidores e depoimentos de grandes artistas nacionais e internacionais.

O longa estreia no dia 20 de março em cinemas de todo o Brasil. Fernanda Montenegro também está brilhando nas telonas com o filme Vitória.

Aposentadoria

A atriz Fernanda Montenegro, dona de uma longa carreira dentro e fora das telinhas, anunciou sua aposentadoria dos cinemas. Aos 95 anos, a veterana encerra sua jornada nos longa-metragens com dois projetos bastante especiais: Vitória, dirigido por Andrucha Waddington, seu genro, e Velhos Bandidos, com direção de Cláudio Torres, seu filho mais velho.

A decisão de Fernanda foi revelada durante a pré-estreia do drama Vitória, ocorrida no Theatro Municipal de São Paulo. Em entrevista ao Canal Brasil, a artista falou um pouco sobre a escolha de seguir trabalhando somente em peças de teatro.

"Quis o acaso, e o acaso tem sempre a última palavra, que o último drama que eu faço é com meu genro, e a última comédia que eu faço é com meu filho. Nessa altura, de quase 100 anos que eu tenho, já está bom. Está sublime, graças a Deus", declarou a atriz.

O drama, que estreou oficialmente nos cinemas na quinta-feira, 13, conta a história de Vitória (Fernanda Montenegro), uma senhora solitária que, aflita com a violência que passa a tomar conta da sua vizinhança e em conflito com os vizinhos, começa a filmar da janela de seu apartamento. A idosa registra a movimentação de traficantes de drogas da região durante meses, com a intenção de cooperar com o trabalho da polícia.

