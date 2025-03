Bruna Biancardi passa tarde com missionária em meio à polêmica de Neymar

A influencer Bruna Biancardi publica foto da amiga, a missionária Adenácia Anastasia, que teria sido peça-chave na reconciliação dela com Neymar em 2023

Nesta segunda-feira, 17, a influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, publicou uma foto de sua filha, Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com Neymar Jr., sentada no colo da amiga, a missionária Adenácia Anastasia. Ela é apontada como peça-chave para a reconciliação da influencer com o futebolista após a traição do jogador em junho de 2023.

No registro publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna mostra o passeio da tarde, que incluiu uma aproximação à natureza e aos animais. Adenácia aparece com a criança no colo, dirigindo um carrinho de golfe em meio à paisagem com cavalos por perto

De acordo com o jornal Extra, em 2024, Adenácia teria sido uma das peças-chave para a reconciliação de Neymar e Bruna após o jogador ter confessado a infidelidade em junho de 2023, quando a então noiva estava grávida de Mavie.

Adenácia, inclusive, é apontada com uma das melhores amigas de Rafaella Santos, irmã do atleta. Essa relação teria a aproximado da influenciadora.

Bruna Biancardi publica momento com a amiga e Mavie nesta segunda-feira, 17 pic.twitter.com/uuwABPIRIK — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 17, 2025

Após polêmica, Bruna Biancardi passa o dia com a família

Recentemente Bruna Biancardi tem aparecido menos desde que veio à tona a polêmica de que Neymar estaria presente em uma festa repleta de mulheres. Ao que tudo indica, Bruna tem preferido se resguardar neste momento e está contando com a companhia da família.

Bianca Biancardi, irmã de Bruna, publicou um vídeo em que a influencer aparece sorridente ao brincar com Mavie. "É muito amor", escreveuA influenciadora está à espera de Mel, sua segunda filha com o jogador. Confira!

Leia também: Modelos presentes na festinha de Neymar receberam cachê atrasado