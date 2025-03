Jogador de futebol morre salvando vidas em incêndio em uma boate na Macedônia

Jogador de futebol de 25 anos está entre as vítimas do incêndio em uma boate na Macedônia do Norte e equipe fala em ‘ato heróico’

O jogador de futebol Andrej Lazarov faleceu aos 25 anos ao ser uma das vítimas do incêndio que atingiu uma boate na Macedônia do Norte no último final de semana. De acordo com a revista People, os amigos contaram que ele morreu enquanto tentava salvar as vidas de outras pessoas. Ele inalou muita fumaça e não resistiu .

O time dele, o FC Shkupi, da Primeira Liga de Futebol da Macedônia do Norte, lamentou a morte precoce do talento esportivo. “Ele demonstrou coragem e humanidade até o último momento. Seu ato heróico sempre permanecerá em nossas memórias, como um testamento de seu caráter nobre e seu grande coração. Esta é uma grande perda para o nosso clube, nossos companheiros de equipe e toda a comunidade do futebol. Palavras não suficientes para descrever a dor que sentimos agora”, informaram.

O incêndio começou na madrugada de domingo, 16, durante um show. A apresentação tinha pirotecnia e as faíscas atingiram o forro do teto da balada, que pegou fogo. As autoridades informaram que 59 pessoas morreram e mais de 155 pessoas ficaram feridas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @lazarovandrej

Incêndio na Globo

Em fevereiro de 2025, um incêndio de grandes proporções atingiu a cidade cenográfica de 'Dona de Mim', a próxima novela das 7 da Globo, nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro. De causas ainda desconhecidas, o fogo destruiu grande parte do cenário da novela e também da próxima produção das 18h, 'Êta Mundo Melhor'.

As causas do incêndio estão sendo investigadas, e o impacto no planejamento das próximas novelas será avaliado pelas equipes artísticas e de produção. Durante o combate ao incêndio, três brigadistas ficaram feridos, mas foram rapidamente atendidos e levados ao hospital.

Os cenários afetados de 'Dona de Mim' e 'Êta Mundo Bom' estavam na fase final de construção e ainda não haviam iniciado as gravações. Outro cenário atingido foi o da série de humor 'Tô de Graça', que já estava em gravações.

Leia o comunicado completo:

"Um incêndio, de causa ainda desconhecida, destruiu parte de uma das cidades cenográficas da próxima novela das 19h, ‘Dona de Mim’, e da próxima novela das 18h, ‘Êta Mundo Melhor’, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Os cenários afetados de ‘Dona de Mim’ e de ‘Êta Mundo Melhor’ estavam em fase final de construção e ainda não tinham sido utilizados para gravações.Um cenário da série de humor ‘Tô de Graça’, que já estava em operação, também foi atingido. Bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, com o apoio da Brigada de Incêndios da Globo, fazem, neste momento, o trabalho de rescaldo das áreas atingidas para evitar que novos focos surjam. E um helicóptero do Corpo de Bombeiro joga água na encosta do morro adjacente aos Estúdios Globo, totalmente coberto por vegetação.Durante o combate ao incêndio, três brigadistas ficaram feridos, foram prontamente atendidos e levados ao hospital. As causas do incêndio já estão sendo apuradas. O impacto no planejamento das próximas novelas será avaliado pelas equipes artísticas e de produção", informou a área de comunicação da Globo.