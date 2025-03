Gabigol divide fotos de momento romântico com Rafaella Santos

O jogador de futebol Gabigol compartilhou uma sequência de fotos na casa da namorada, Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr

O jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, assistiu à estreia do brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, exibida na madrugada deste domingo, 16. Por meio das redes sociais, o atleta do Cruzeiro mostrou que ficou acordado até tarde junto com a namorada, Rafaella Santos, acompanhando o evento.

Em seu perfil oficial, Gabigol publicou duas imagens românticas ao lado da companheira enquanto viam a corrida. Nas fotos, o casal aparece juntinho em clima de carinho em uma sala de estar.

Ao que tudo indica, o casal assistiu ao evento diretamente da casa de Rafaella, uma vez que, nos registros compartilhados pelo jogador, é possível notar uma sequência de fotografias da irmã de Neymar Jr na estante do cômodo.

Vale lembrar que Gabigol e Rafaella Santos, que passaram cerca de 9 anos entre idas e vindas, confirmaram a reconciliação em dezembro de 2024, quando a influenciadora digital publicou fotos aos beijos com o atleta - apagadas logo em seguida.

O jogador de futebol, por sua vez, publicou a primeira foto com a companheira após reatarem a relação somente em janeiro deste ano. Na última semana, Rafaella celebrou a chegada de seus 29 anos de idade em um jantar intimista em São Paulo, mas Gabriel não esteve presente.

Gabigol divide fotos com Rafaella Santos - Reprodução / Instagram / X

Rafaella Santos surge em momento fofo com a sobrinha

Recentemente, o jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi realizaram uma festinha especial em Santos, litoral de São Paulo. Em clima de Carnaval, o casal organizou o 'Bloquinho da Mavie' para a primogênita se divertir com os amiguinhos.

Quem marcou presença no evento foi Rafaella Santos, irmã do craque. Colocando um ponto final de uma vez por todas nos rumores de que não seria próxima da cunhada, a influenciadora digital fez questão de publicar em seu perfil oficial uma foto exaltando Bruna e a pequena Mavie.

Além dos cliques da família, Rafaella protagonizou um outro momento fofíssimo com a sobrinha na festa. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a irmã do jogador de futebol aparece brincando com Mavie enquanto filma a bebê; confira detalhes!

Leia também: Rafaella Santos exibe foto inédita de Bruna Biancardi em suas redes sociais