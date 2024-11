Neymar Jr exibe foto inédita com Helena, sua filha caçula

Família

Neymar Jr surpreende ao aparecer com a filha Helena no colo em rara aparição dos dois juntos desde o nascimento dela há quatro meses

O jogador de futebol Neymar Jr fez uma rara aparição com a filha caçula, Helena, de 4 meses, fruto do affair com a modelo Amanda Kimberlly. Nas redes sociais, o atleta compartilhou uma foto com a herdeira no colo durante um encontro deles no Brasil.

Helena vive com a mãe e ainda não tinha aparecido no colo do pai desde o seu nascimento. O atleta acompanhou o parto da menina, mas logo viajou para a Arábia Saudita, onde joga em um time local.

Agora, ele chegou ao Brasil nesta semana e fez questão de reencontrar a filha. Ele está no país para celebrar o aniversário de Mavie, que é sua segunda filha e é fruto do namoro com a influencer Bruna Biancardi. Além das duas meninas, ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do antigo namoro com Carol Dantas.

Neymar Jr exibe foto inédita com Helena

Mais fotos da Helena

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Helena explodiu o fofurômetro das redes sociais ao aparecer em novas fotos compartilhadas pela família. Em celebração ao Dia das Crianças, a mãe dela, Amanda Kimberlly, o pai e a avó paterna, Nadine Gonçalves, compartilharam fotos da menina no Instagram.

Na foto exibida pela mãe, Helena surgiu com um laço rosa no cabelo e dando um sorrisinho. Enquanto isso, ela apareceu no colo da mãe em uma foto compartilhada pelo pai. Por fim, ela surgiu com um laço amarelo no cabelo em um registro exibido pela avó.

Vale lembrar que Helena é a terceira filha de Neymar, que também é pai de Davi Lucca e Mavie. A garotinha é fruto de um breve affair de Neymar e Amanda e sua paternidade foi confirmada após o nascimento.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Leia também: Rafaella Santos celebra quatro meses da filha caçula de Neymar Jr: ‘Bolota’