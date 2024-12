Neymar Jr abre álbum de fotos especial de batizado da afilhada

O jogador de futebol Neymar compartilhou fotos especiais da cerimônia de batismo de sua afilhada: 'Dindo vai cuidar pra sempre'

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de um dia bastante especial: o batizado de sua afilhada, Antonella. A pequena é filha de Bianca Coimbra e Cris Guedes, um de seus melhores amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Neymar publicou fotos ao lado da afilhada, juntamente com a madrinha da menina e os pais. Em uma das imagens, a influenciadora Bruna Biancardi, namorada do atleta, também aparece sorrindo junto com os amigos.

"Dindo vai cuidar de você pra sempre. Deus abençoe sua vida tonton", escreveu o jogador de futebol brasileiro na legenda da postagem. A mãe da pequena Mavie ainda compartilhou em seus stories cliques encantadores com Bianca Coimbra e Antonella.

Vale lembrar que Neymar Jr e Bruna Biancardi, que residem atualmente na Arábia Saudita, desembarcaram no Brasil nos últimos dias e, ao que tudo indica, passarão o Natal ao lado dos familiares no país de origem.

Recentemente, a influenciadora exibiu detalhes da decoração luxuosa natalina feita na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, mesmo local onde realizaram o segundo aniversário de 1 ano da filha do casal, em novembro deste ano.

Como é a mansão de Neymar? Jogador mostra um pouco da casa em Mangaratiba

A mansão de Neymar Jr. em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, é puro luxo. Recentemente, o jogador de futebol mostrou alguns espaços de sua propriedade ao se hospedar nela enquanto não retorna para a Arábia Saudita.

Em um dos registros publicados em sua rede social, o craque exibiu parte da área externa com piscina, várias poltronas, vasos, telão e uma vista da natureza. "Home", escreveu ele em inglês sobre ser seu lar.

Em seguida, Neymar tirou uma foto no espelho da academia, revelando que o local onde treina além de ser completo com vários equipamentos ainda tem uma decoração com madeiras, deixando o ambiente mais chique e aconchegante; confira detalhes!

