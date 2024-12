Bruna Biancardi divide novos detalhes de decoração natalina luxuosa em mansão

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou novas fotos da decoração de Natal realizada na mansão de Neymar Jr em Mangaratiba

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos detalhes da decoração luxuosa natalina feita na mansão de Neymar Jr em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, o casal, que reside atualmente na Arábia Saudita, deve passar a data comemorativa ao lado dos familiares no Brasil.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna compartilhou algumas fotos da área externa da residência, que conta com diversas árvores de Natal com pisca-pisca, balões vermelhos, enfeites de soldadinhos e caixas com bolas decorativas. Além disso, ela também mostrou o jardim repleto de luzes, responsável por iluminar todo o local.

Nos últimos dias, a companheira de Neymar Jr chegou a exibir duas imagens da decoração, incluindo os pinheiros enfeitados e o jardim iluminado. Bruna Biancardi, inclusive, tem aproveitado bastante sua nova passagem pelo Brasil.

No último fim de semana, a influenciadora digital publicou em seu Instagram uma sequência de cliques especiais de momentos em família. No entanto, quem roubou a cena mesmo foi a pequena Mavie, sua filha de 1 ano com o jogador de futebol.

A bebê, conhecida por seu carisma, esbanjou fofura ao surgir brincando em uma piscina de bolinhas e caminhando sozinha pela grama do local. "Sol, churrasquinho e família!", declarou Bruna Biancardi na legenda.

Confira detalhes da decoração natalina da mansão de Neymar:

