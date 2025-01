Neymar Jr chega em Santos com Bruna Biancardi e Mavie

Acompanhado de Bruna Biancardi e Mavie, Neymar Jr é recebido no Centro de Treinamento Rei Pelé para assinar o contrato com o Santos

O jogador de futebol Neymar Jr já está em Santos, no litoral de São Paulo. Depois de aterrissar em São Paulo, ele embarcou em um helicóptero e pouso no gramado do CT Rei Pelé para assinar o contrato com o time de futebol Santos.

O atleta foi flagrado ao desembarcar da aeronave acompanhado da namorada, Bruna Biancardi, e da filha Mavie, de 1 ano. Vale lembrar que Bruna está grávida da segunda filha, que será a quarta herdeira do jogador.

Além disso, Neymar também chegou ao local acompanhado de outros amigos, incluindo Gil Cebola, que é seu fotógrafo e ‘parça' de infância. No gramado, ele cumprimentou personalidades do Santos e seu pai.

A contratação de Neymar Jr foi oficializada pelo Santos na manhã desta sexta-feira, 31. O atleta ficará no time por cinco meses, até o dia 30 de junho de 2025. Ele tem o objetivo de retomar o seu ritmo de jogo e sua boa forma física para disputar várias partidas pelo time neste período.

Ainda nesta sexta-feira, o atleta será recebido pela torcida na Vila Belmiro para celebrar seu retorno ao time depois de mais de 10 anos jogando no exterior.

Assista ao vídeo da chegada de Neymar:

Neymar anuncia retorno ao Santos

Na tarde desta quinta-feira, 30, o jogador de futebol postou um vídeo no Instagram com vários momentos da sua trajetória profissional e falou sobre seu retorno ao Brasil. "Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube", disse o atleta no começo da gravação.

"Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento. Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad, a Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal... fui muito feliz aqui (...)", acrescentou.

