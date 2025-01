Quem é Gil Cebola? Conheça o parça que acompanha cada passo de Neymar Jr

Neymar Jr conta com um fiel escudeiro há muitos anos. Saiba mais sobre quem é o 'parça' que veio com ele no voo da Arábia Saudita

O jogador de futebol Neymar Jr está de volta ao futebol brasileiro e assina o contrato com o Santos nesta sexta-feira, 31. Ao longo de sua trajetória no esporte, ele contou com ‘parças' que o acompanharam em todos os momentos. E um dos amigos inseparáveis do atleta é Gil Cebola. Saiba mais sobre ele.

Gil Cebola é o fiel escudeiro de Neymar Jr. Inclusive, ele esteve ao lado do atleta durante o voo entre Arábia Saudita e Brasil. Gil Cebola é o apelido de Gilmar Araujo. Os dois são amigos de infância e frequentavam a mesma igreja quando moravam no litoral de São Paulo.

Gil é fotógrafo e registrou boa parte da carreira de Neymar dentro e fora dos campos. Eles trabalham juntos há muitos anos e o rapaz sempre acompanha o amigo em suas viagens e desafios no esporte. Inclusive, ele esteve com Neymar durante boa parte da temporada em Riyadh, onde ele jogou no time Al-Hilal.

O fotógrafo é discreto nas redes sociais. Ele mostra apenas fotos de momentos com os amigos em festas e também praticando esportes, como Padel, que é uma mistura de tênis com squash.

Além disso, Cebola foi convidado por Neymar e Bruna Biancardi para ser o padrinho da segunda filha deles, que nascerá em breve.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilmar Araujo 🇧🇷 (@gilcebola)

O novo salário de Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr está de volta ao Brasil após passar 12 anos jogando no futebol estrangeiro. Ele rompeu o contrato com o time Al-Hilal, na Arábia Saudita, e está de volta ao time Santos, no litoral de São Paulo. Nesta sexta-feira, 31, ele chegou ao país e assinará o contrato nas próximas horas. Com isso, as especulações sobre o novo salário dele já tomam conta do mundo esportivo.

De acordo com a CNN Brasil, Neymar vai receber um salário muito menor do que ganhava no Al-Hilal. Segundo uma reportagem, o atleta recebia cerca de 6,6 milhões de euros por mês quando estava na Arábia Saudita. Agora, no Santos, o salário mensal dele deve ser de 160 mil euros. A publicação informou que este valor é apenas 2,4% do que ele recebia antes.

Segundo o site Sportico, a fortuna de Neymar Jr é estimada em 1 bilhão de dólares - cerca de 6 bilhões de reais. Enquanto estava no Al-Hilal, o jogador recebeu 80 milhões de dólares - cerca de R$ 474 milhões - em 2024. Ele ficou um ano e cinco meses no time estrangeiro e participou de apenas 7 jogos e fez um gol.