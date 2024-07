Namorados, Chumbinho e Luana Silva estreiam juntos nas Olimpíadas de Paris

Lucas Chumbinho e Luana Silva treinam para as competições de surfe em Paris. Esta é a primeira vez que ambos competem nas Olimpíadas

Representantes do Brasil nas Olimpíadas de Paris, João Chumbinho e sua namorada Luana Silva já estão treinando para as competições de surfe em Teahupo’o, no Taiti, visto que a capital francesa não possui praias. Esta é a primeira vez que ambos competem em uma Olimpíada.

Os atleas, que assumiram o relacionamento há pouco mais de um ano, costumam se encontrar nos campeonatos e quase competiram por países adversários na corrida pelas medalhas. Isso porque a surfista nasceu no Havaí, em Honolulu, nos EUA. As informações são do portal Extra.

Filha de brasileiros, trocou a bandeira de seu país natal pela do Brasil em 2023. No mesmo ano, se aproximou dde Chumbinho. Os dois são discretos sobre a relação, mas trocam declarações nas redes sociais. “Meu amor e melhor amigo. Um ano cheio de amor”, disse ela na legenda de uma foto do casal, ao completar “bodas de papel”.

Paulo André treina com o pai para Olimpíadas

Ex-participante do BBB 22, Paulo André pausou os compromissos como modelo e influenciador para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris —que se iniciam nesta quinta, 26. Treinado pelo pai, Carlos Camilo, ele destaca que é da família que tira força para competir. Ele foi convocado em julho para competir nos 100 metros rasos e no revezamento 4x100 nas Olimpíadas.

"Primeiro eu deposito minha confiança em Deus, depois eu conto com o apoio da minha família e do meu filho [Paulo André Jr.], eles são meu combustível para eu estar bem psicologicamente", disse ele à CARAS Brasil."[Além disso], meu pai é meu técnico, então ele faz os dois papéis, tanto me apoia quanto me cobra também para que eu possa ser melhor a cada dia", completou.

Com o fim dos Jogos Olímpicos, ele diz que pretende tirar uma mini férias, porém, deve continuar seguindo a rotina de seu trabalho na internet. "Os trabalhos publicitários não param. Quero poder continuar na meta de evoluir profissionalmente tanto meu lado atleta quanto na publicidade também."