Atletas testam resistência de camas de papelão das Olimpíadas

Na vila olímpica, os atletas Tom Daley e Rhys McClenaghan divertiram a web ao testar a resistência das "camas de papelão" dos Jogos de Paris

Antes de enfrentarem as demais seleções nas Olimpíadas de Paris, os atletas Tom Daley, da Grã-Bretanha, e Rhys McClenaghan, da Irlanda, sanaram as dúvidas do público sobre a resistência das camas dos atletas, na vila olímpica, em Paris.

O móvel que ficou conhecido como "cama sem intimidade" é feito de papelão, já que muitos desconfiaram que ele aguentaria "grandes impactos". Para desmistificar o rumor, Tom e Rhys gravaram vídeos onde pulavam e pisoteavam por cima dos colchões.

"O rumor de que as camas das Olimpíadas de Paris são 'anti-sexo' caiu por terra (novamente", escreveu Rhys, que é ginasta. Para provar seu ponto, o atleta saltou, pisoteou e fez algumas acrobacias sobre a cama. Abaixo do colchão, é possível perceber a estrutura de papelão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rhys McClenaghan (@rhysmcc1)

No vídeo de Tom, o atleta de saltos ornamentais mostrou que o papelão usado é resistente, batendo no material para provar sua durabilidade. O saltador ainda filmou a parte da sustentação das camas, que são feitas com caixas: "Sempre há muitos comentários sobre as camas olímpicas, então aqui mostro como elas são", escreveu ele. Suncinto nos saltos. Tom provou a segurança das camas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Daley (@tomdaley)

Nas redes, internautas se divertiram com os testes: "O chão não é de papelão. Qualquer coisa é só 'fazer' no chão", ironizou um usuário do Instagram. "Esse vídeo é o que esperamos por tanto tempo", escreveu o outro. "Rhys, você é o 'testador' numero um das camas olímpicas", comentou um fã do irlandês.

Olimpíadas de Paris

Embora os atletas olímpicos já tenham chegado na França, eles ainda se preparam para as competições que começam a partir do dia 25 de julho. Já a tradicional abertura dos jogos, marcado por grandes exibições, será transmitida no dia 26 às 14h30 (horário de Brasília).

As confederações estão acomodadas na "vila olímpica", nome atribuído às instalações que sevem de moradia para os diferentes representantes das seleções.