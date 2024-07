Paulo André treina com o pai para Olimpíadas e destaca: 'Família é meu combustível'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-participante do BBB, Paulo André, conta como tem se preparado física e psicologicamente para as Olimpíadas de Paris

Ex-participante do BBB 22, Paulo André (25) deu uma pausa nos compromissos como modelo e influenciador para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris —que se iniciam nesta quinta, 26. Treinado pelo pai, Carlos Camilo, ele destaca que é da família que tira força para competir.

Paulo André foi convocado no início de julho para competir nos 100 metros rasos e no revezamento 4x100 nas Olimpíadas . No entanto, os treinamentos já estavam acontecendo há meses e, além da preparação física, ele também conta com os familiares para cuidar da saúde mental.

"Primeiro eu deposito minha confiança em Deus, depois eu conto com o apoio da minha família e do meu filho [Paulo André Jr.], eles são meu combustível para eu estar bem psicologicamente", diz. "[Além disso], meu pai é meu técnico, então ele faz os dois papéis, tanto me apoia quanto me cobra também para que eu possa ser melhor a cada dia."

O atleta conta que está bastante focado, com treinos fortes direcionados para ter um melhor desempenho na competição. Além disso, ele faz um acompanhamento específico com uma nutricionista, que designou uma dieta com horários rígidos para o ex-BBB seguir. "Nesse período eu não posso errar."

O atleta conta que, após a participação na 22ª edição do BBB, também percebeu um maior apoio de fãs e internautas. Paulo André também celebra poder ter trazido mais pessoas para conhecer o mundo do esporte, e ter despertado curiosidade no público sobre o atletismo.

Com o fim dos Jogos Olímpicos, ele diz que pretende tirar uma mini férias, porém, deve continuar seguindo a rotina de seu trabalho na internet. "Os trabalhos publicitários não param. Quero poder continuar na meta de evoluir profissionalmente tanto meu lado atleta quanto na publicidade também."

