Neymar se pronuncia após sentir desconforto durante jogo: ‘Estou bem'

Durante a partida entre Santos e Bragantino no domingo, Neymar Jr sentiu um desconforto e foi substituído nos minutos finais do jogo

No último domingo, 2, o craque Neymar Jr. usou seus stories para relatar um certo desconforto durante a partida entre Santos e Bragantino. O jogo terminou com a vitória do Santos por 2 a 0, incluindo um gol de falta marcado por Neymar.

Faltando poucos minutos para o fim da partida, o camisa 10 sentiu um desconforto e foi substituído pelo treinador Pedro Caixinha. Pouco depois, Neymar usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Estou bem, senti desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade… Estou feliz demais por estar voltando para minha melhor forma física! Obrigado a todos pela mensagem!!!!”, escreveu.

Além disso, o craque compartilhou outro story animado para o carnaval: “Ei Carnaval. O pai voltou”, disse Neymar.

Neymar Jr. tranquiliza fãs após sentir desconforto durante jogo - Foto: Reprodução/Instagram

Neymar diz estar pronto para o Carnaval - Foto: Reprodução/Instagram

Neymar comenta sobre sofrer perseguição

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu ao dar sua opinião sobre o motivo para ser perseguido pelos outros atletas em campo durante os jogos. Novo atleta do Santos, ele disse que os árbitros não tem nenhuma interferência no que acontece.

"Em alguns momentos já achei que fui perseguido por causa mais do meu perfil. Eu não sou anjo dentro de campo, eu sei disso. É mais os jogadores do que os árbitros os culpados nisso. Os jogadores se irritam mais comigo do que com Messi e Cristiano", disse ele ao podcast "PodPah".

Então, o atleta garantiu que acredita que é uma resposta dos rivais ao seu estilo de jogo. "O meu perfil é esse dentro de campo, de segurar a bola e tentar o drible. Sempre coloquei na minha cabeça que nunca vou ser um cara normal, que vai fazer o simples.Eu vou fazer o que o treinador me pede, do meu jeito, meu jogo é para a frente. ", comentou.

