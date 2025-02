Filha de Neymar Jr, Mavie encanta torcida ao esbanjar carisma em estádio

Alerta fofura! Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, encantou a torcida do Santos ao acenar para o público na arquibancada

A pequena Mavie, filha mais velha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, roubou a cena mais uma vez ao marcar presença na partida do Santos contra o Noroeste, realizada na noite de quarta-feira, 19. A bebê, de apenas 1 ano, vibrou pelo pai diretamente da arquibancada do estádio.

Por meio das redes sociais, Bruna dividiu com os seguidores alguns registros da herdeira torcendo por Neymar. Assim como das outras vezes, Mavie usou uma camisa personalizada do time com a palavra 'papai', em homenagem ao craque.

Um vídeo fofíssimo da pequena no estádio também foi compartilhado pelo perfil BTB Sports. Esbanjando carisma, a bebê foi filmada acenando para a torcida do Santos antes do início do jogo. Nas imagens, é possível notar a influenciadora digital totalmente encantada com a simpatia da filha.

Vale lembrar que Neymar Jr e Bruna Biancardi estão à espera de Mel, segunda filha do casal. A famosa, inclusive, foi flagrada mais cedo por uma amiga acariciando a barriguinha da nova gestação. "Mamãe radiante", escreveu Hanna Carvalho na postagem.

Além de Mavie e Mel, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga união com Carol Dantas, e Helena, de 7 meses, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly. Quando se apresentou oficialmente ao Santos, Neymar posou pela primeira vez ao lado dos três herdeiros.

Mavie entra em campo com Neymar Jr

Recentemente, Mavie encantou a torcida do Santos ao entrar em campo com o Neymar Jr. Em um vídeo compartilhado por Bruna Biancardi nas redes sociais, é possível observar a bebê no colo do jogador de futebol antes da partida contra o Água Santa.

Nas imagens, Mavie aparece usando uma camisa do Santos personalizada com a palavra 'papai' em homenagem ao atleta, além de dois lacinhos no cabelo com o símbolo do time. Esbanjando fofura, a herdeira mais velha do casal roubou a cena ao interagir com as demais crianças que também entraram em campo; confira detalhes!

