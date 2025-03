Sapucaí: Veja as famosas que desfilaram na segunda noite do carnaval do RJ

Na segunda noite de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro, várias famosas cruzaram a Marquês de Sapucaí no carnaval

A segunda noite de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro aconteceu na madrugada desta terça-feira, 4, e contou com a presença de várias famosas nas escolas de samba. As musas mostraram suas belezas impecáveis com fantasias caprichadas. Confira as fotos:

Veja os looks de algumas beldades que brilharam na Sapucaí:

A atriz Juliana Alves, que está no ar na novela Volta Por Cima, da Globo, brilhou ao desfilar na Unidos da Tijuca, que é sua escola do coração há muitos anos.

Juliana Alves - Foto: Dilson Silva / AgNews

Viviane Araujo esbanjou samba no pé ao brilhar como rainha de bateria do Salgueiro no carnaval do Rio de Janeiro.

Viviane Araujo - Foto: Iwi Onodera / Brazil News

Grávida pela primeira vez, Brunna Gonçalves brilhou ao desfilar pela escola de samba Beija-Flor com o barrigão à mostra.

Brunna Gonçalves - Foto: AgNews

A ex-BBB Beatriz Reis fez sua estreia em um desfile na Sapucaí como musa do Salgueiro.

Beatriz Reis - Foto: Leo Franco / AgNews

A atriz Flávia Alessandra usou uma fantasia inspirada no nordeste brasileiro durante o desfile do Salgueiro.

Flávia Alessandra - Foto: AgNews

A atriz Deborah Secco também surgiu no desfile do Salgueiro com fantasia repleta de franjas de strass.

Deborah Secco - Foto: AgNews

A cantora Gabi Martins desfilou pela quarta vez na Marquês de Sapucaí como musa e brilhou no desfile no desfile da Vila Isabel.

Gabi Martins - Foto: Iwi Onodera / Brazil News

A atriz Giovanna Lancellotti desfilou como destaque em um carro alegórico da escola de samba Beija-Flor.

Giovanna Lancellotti - Foto: Anna Giullia / AgNews

A apresentadora Sabrina Sato brilhou como rainha de bateria da Vila Isabel e usou fantasia inspirada em uma vampira.

Sabrina Sato na Vila Isabel - Foto: Iwi Onodera/ Brazil News

A ex-BBB Thelma Assis desfilou em um carro alegórico com fantasia inspirada nos malandros.

Thelma Assis - Foto: AgNews

