Jogador de futsal morre aos 27 anos durante treino do time

O jogador de futsal Vander Júnior faleceu aos 27 anos na noite de terça-feira, 18, durante o treino do time em Minas Gerais

O jogador de futsal Vander Júnior Camilo Mesquita faleceu aos 27 anos de idade durante um treino do time Lavras Futsal. Ele morreu na noite de terça-feira, 18, em Lavras, no sul de Minas Gerais.

De acordo com o site G1, a prefeitura informou que ele passou mal ao se abaixar para amarrar o tênis no treino e recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu.

“Atleta dedicado e companheiro de equipe, Vander Júnior deixa um legado de paixão pelo esporte. Sua partida prematura causa imensa tristeza a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, informou a prefeitura.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

Influenciador de esportes radicais morre aos 29 anos após grave acidente

O influenciador e atleta de esportes radicais David Ernesto Villarreal faleceu aos 27 anos após sofrer um grave acidente enquanto se aventurava no Pico de Orizaba, no México. Segundo o jornal norte-americano The Daily Mail, o influenciador perdeu o controle da bicicleta ao descer de uma montanha, caiu, bateu a cabeça e sofreu múltiplas fraturas.

O portal noticiou que ele e um amigo escalaram o Pico de Orizaba e, ao chegarem no cume de mais de 5,6 mil metros, decidiram encarar o desafio de pedalar de volta. No entanto, ao chegar no trecho conhecido como El Sarcófago (O Caixão, em tradução livre), Villarreal perdeu o controle da bicicleta. Ele teria batido a cabeça no chão, perdido a consciência e sofrido múltiplas fraturas pelo corpo.

