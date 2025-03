Lore Improta vence imprevistos em desfile na Sapucaí: 'Recebi a energia de todos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lore Improta fala sobre carnaval e comenta energia que recebe do público

Lore Improta (31) aproveitou a véspera do desfile da Unidos do Viradouro, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para curtir o carnaval em Salvador. A influenciadora digital subiu no trio do marido, o cantor Leo Santana, e dançou os maiores hits do amado, no último sábado, 1º.

A estrela usou um vestido desenvolvido pelo renomado stylist Thiago Setra, com a proposta de reforçar conceito de beleza em qualquer ritmo e intensidade em parceria com a Vult. A peça moderna conta com 20 mil cristais aplicados manualmente em 96 horas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a loira conta que sempre que vai desfilar no carnaval sente a energia do público. Seu carinho pela festa popular brasileira faz todo esforço ao longo do ano valer a pena quando coloca uma fantasia.

"Esse desfile da Viradouro foi simplesmente incrível! A energia que recebi de todos foi maravilhosa e eu tô ainda sentindo essa emoção. A make que usei foi totalmente pensada para combinar com a minha fantasia – um azul vibrante, que realça ainda mais a beleza do visual. A sensação de terminar o desfile ontem foi indescritível, é uma experiência única. Só tenho a agradecer por todo o carinho que recebi!", conta.

Neste domingo, 2, Improta levou um tombo na Marquês de Sapucaí durante o desfile da Unidos do Viradouro. A muda escorregou durante um movimento do samba e caiu com o corpo de lado no chão. Ela foi erguida por uma colega de escola.

A musa comentou a situação logo após o desfile. "Aquele lema que temos para a vida: 'caiu, levantou e segue o baile amores. Não foi o chão, não foi minha sandália, nada. Foi um resto de fantasia de alguma alegoria que estava no chão, eu não vi porque eu estava olhando para frente.'"

VEJA PUBLICAÇÃO DE LORE IMPROTA: