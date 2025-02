Neymar Jr reage ao falar sobre ser perseguido: ‘Eu não sou anjo’

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu ao dar sua opinião sobre o motivo para ser perseguido dentro de campo

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu ao dar sua opinião sobre o motivo para ser perseguido pelos outros atletas em campo durante os jogos. Novo atleta do Santos, ele disse que os árbitros não tem nenhuma interferência no que acontece.

"Em alguns momentos já achei que fui perseguido por causa mais do meu perfil. Eu não sou anjo dentro de campo, eu sei disso. É mais os jogadores do que os árbitros os culpados nisso. Os jogadores se irritam mais comigo do que com Messi e Cristiano", disse ele ao podcast "PodPah".

Então, o atleta garantiu que acredita que é uma resposta dos rivais ao seu estilo de jogo. "O meu perfil é esse dentro de campo, de segurar a bola e tentar o drible. Sempre coloquei na minha cabeça que nunca vou ser um cara normal, que vai fazer o simples. Eu vou fazer o que o treinador me pede, do meu jeito, meu jogo é para a frente. Se quiser me colocar para trás, põe outro no meu lugar. Busco sempre arriscar, eu sempre sou um cara que arrisco muito no jogo. É por isso que eu sofro muitas faltas, por isso eu tive muitas lesões. Eu sempre tento segurar a bola e resolver pelo meu time", comentou.

Por fim, ele falou sobre a posição dos árbitros nos episódios de perseguição. "É difícil se colocar no lado do árbitro. Não sei se ele tem culpa disso. A conversa interna para você proteger os melhores jogadores, tem que conversar. Tem jogadores que entram na maldade. Você tem que controlar. Mas como vai fazer isso? O que deveria fazer, quando você vê que é maldosa a entrada, o cara vai ser expulso e vai ficar um ou dois jogos fora. Vai ficar um ano. Para mim, tinha que ser igual. O cara vai ficar um ano parado? Você vai ficar um ano parado", afirmou.

