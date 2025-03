Monique Alfradique faz rara aparição com o namorado na Sapucaí

A atriz Monique Alfradique revela que vive namoro à distância com empresário e faz rara aparição ao lado dele no carnaval

A atriz Monique Alfradique está apaixonada! Na madrugada desta terça-feira, 4, ela fez uma rara aparição ao lado do namorado, o empresario José Roberto Ermírio de Moraes Filho. Os dois marcaram presença em um camarote na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, para prestigiarem os desfiles do grupo especial da cidade.

Por lá, eles contaram que vivem um relacionamento à distância e que estão felizes. "Funciona muito bem. Eu acho que tudo é a forma como você se dedica à relação e encontra equilíbrio, né? Acho que a base de qualquer relacionamento é equilíbrio", disse ela ao Gshow.

Além disso, Alfradique contou o que faz para manter a boa forma. "Eu treino, eu faço hot yoga praticamente pelo menos umas três, quatro vezes por semana. Hot yoga é uma yoga numa sala aquecida a 40 graus. E é uma delícia, porque eu acho que renova a lei da transpiração e tudo. Acho que é uma coisa de conexão com você mesma, de mente, corpo, alma. É maravilhoso. E também ajuda também a circulação, enfim, e a secar também", declarou.

Monique Alfradique faz rara aparição com o namorado, José Roberto Ermírio de Moraes Filho - Foto: AgNews

Monique Alfradique desabafa sobre pressão social por ser mulher

Depois de quatro anos na peça Quase Normal, a atriz Monique Alfradique afirmou que o espetáculo foi importante para ela conseguir lidar com mais tranquilidade sobre os desafios que envolvem a vida da mulher.

Em entrevista à revista CARAS, a famosa abriu o coração e falou um pouco sobre a pressão que muitas mulheres sofrem da sociedade. "Nós, mulheres, de forma geral, somos muito cobradas. O fato de ser uma pessoa pública potencializa ainda mais essa cobrança, afinal, não é só o vizinho, ou aquela conhecida cuidando ou julgando o que eu faço, mas são as pessoas desconhecidas também. Ou seja, é inevitável não me identificar com as questões do espetáculo, até porque trouxemos muitas coisas da minha vivência para o palco", revelou

A artista completou dizendo que tem tentado lidar com o assunto com maturidade, para não afetar sua rotina. "Mas procuro não lidar com essas cobranças de uma forma negativa. Com o tempo, aprendi a me posicionar e ignorar todas essas cobranças desnecessárias", declarou.