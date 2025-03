O músico Francisco Gil, de 30 anos, aproveita o feriado com a mãe, a cantora Preta Gil, que recentemente superou um longo período de internação

Filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller, o músico Francisco Gil, de 30 anos, chegou ao Rio de Janeiro após curtir dois dias do carnaval de Salvador com a mãe , que recentemente superou um longo período de internação. No Camarote Nº 1, o jovem falou sobre a experiência de curtir a folia ao lado mãe novamente:

“Estou carnavalesco, estou curtindo o carnaval. Acho que fico naquele lugar em que vai crescendo… O carnaval de rua do Rio tem essa vibe, está ficando cada vez mais legal, respeitosa, todo mundo fica à vontade, todo mundo ali de igual para igual. Acho isso maravilhoso, isso é algo muito legal do carnaval”, disse em entrevista à Quem.

E falou sobre a experiência em Salvador: “Acabei de chegar de Salvador. Foi muito especial, fui basicamente para isso, fiquei dois dias, ninguém fica dois dias no Carnaval de Salvador, mas fui lá e fiquei. O Carnaval de Salvador tem uma energia que para mim sempre é uma renovação. Aí, quando soubemos que ela faria esse esforço para estar lá no Carnaval, quando eu vi ela lá, não me aguentei.”, contou.

Na sexta-feira, 28, Preta Gil emocionou os fãs ao participar do Carnaval de Salvador. Na ocasião, artista foi vista chorando ao ver os trios elétricos da folia.

“E lá estava ela, vendo aquilo. Carnaval é vida. E foi muito importante, depois de tudo que a gente passou, vê-la lá com tantos amigos. Foi muito bom, deu um gás nela, deu um gás em nós também. Faz parte da nossa rede, é isso. Ficamos com ela e foi muito bom. Isso nos dá ainda mais vontade de estar aqui e curtir o carnaval com o coração mais leve”, concluiu Francisco.

Preta Gil explica decisão de mostrar cicatriz no carnaval

Na madrugada do último domingo, 2, a cantora Preta Gil marcou presença no camarote de sua família, o Expresso 2222, no carnaval de Salvador. Na ocasião, ela atraiu os olhares para sua cicatriz no abdômen, que é resultado da longa cirurgia que realizou em dezembro para remover seis tumores.

Nos bastidores, Preta contou como foi a escolha do look "Eu tenho uma grande amiga minha que é estilista e dona de uma marca de biquíni, e ela fez um biquíni maior e uma saída de praia, uma saia pra eu usar na praia. Eu olhei e falei: ‘Não, vou usar no camarote, porque é bonito, né?’. Acho que sensualizei, botei pra jogo, mas é isso aí, tô viva!", disse ao site Alô Alô Bahia. Confira!

