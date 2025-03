Solteiro, João Guilherme evita falar de vida pessoal na Sapucaí

Solteiro após se separar de Bruna Marquezine, João Guilherme é visto curtindo o carnaval na Sapucaí, mas foge de pergunta sobre a vida pessoal

Solteiro, o ator João Guilherme foi curtir o carnaval de 2025 na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 4. O astro apareceu no local com sua equipe para marcar presença em um camarote, mas evitou conversar com a imprensa.

De acordo com o site Gshow, ele foi questionado sobre como anda sua vida pessoal, mas não quis comentar sobre o assunto. “Prefiro não falar sobre essas coisas”, disse ele, que se separou da atriz Bruna Marquezine há poucos dias.

Ele e a ex-namorada confirmaram o fim do namoro por meio de uma nota oficial da assessoria de imprensa. “Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, escreveram.

Marquezine surge com pet adotado por ela e João

Nesta segunda-feira, 24, Bruna Marquezine causou repercussão nas redes sociais ao compartilhar uma foto de Chihiro, um dos pets que adotou com João Guilherme após uma viagem ao Japão. A atriz, que anunciou o término do relacionamento com o filho de Leonardo na semana passada, mostrou um momento de tranquilidade ao lado do cãozinho.

O pequeno Chihiro, da raça Poodle Toy, foi adotado por Bruna Marquezine e João Guilherme junto com Haku, um Miniature Dachshund. Após o término, Chihiro ficou com a atriz, enquanto Haku passou a ser cuidado por João, que posou ao lado do filhote no domingo, 23: "Apaixonado pelo pai dele", escreveu na ocasião.

