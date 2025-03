Lucas Guedez revela como foi a viagem com Bruna Marquezine e Virginia para a fazenda

Ele falou tudo! Lucas Guedez revela detalhes de como foi o encontro dos amigos de Virginia Fonseca e de Bruna Marquezine na fazenda Talismã

O influenciador digital Lucas Guedez esteve na Fazenda Talismã, que é do cantor Leonardo, durante a festa de aniversário de João Guilherme há poucos dias. A viagem deu o que falar por causa da repercussão de rumores envolvendo a atriz Bruna Marquezine e a influencer Virginia Fonseca. Na época, Bruna namorava com João e foi até a fazenda junto com os amigos da cunhada, mas não apareceu em nenhuma foto com a influencer ou os convidados. Com isso, os internautas questionaram se houve ou não um distanciamento.

Agora, o influencer Lucas Guedez, que é amigo de Virginia e Bruna, abriu o jogo sobre como era o clima na fazenda. "Eu tenho contato com a Bruna, com o João. Até hoje falo com ela. Todo mundo já é muito mais low-profile. A gente já gosta de filmar nossa vida, do dia a dia, que não deixamos de filmar. Mas foi incrível. O susto que a gente levou foi diferente da visão que aconteceu lá", disse ele ao Gshow.

E completou: "Todo mundo dançou, se divertiu, bebeu, interagiu. E aqui saiu uma outra visão de uma galera que não estava lá. Mas foi muito legal, foi muito especial. Foi essa repercussão. A gente saiu de lá e falou: 'Uai gente, o que tá acontecendo?' Sendo que lá dentro foi tudo legal. Andamos de jet, de barco, pescamos, foi tudo incrível, foi tudo perfeito".

Ao comentar sobre os rumores envolvendo a falta de fotos de Marquezine na fazenda, ele reagiu: "É que aconteceu uma coisa aqui, né, e aconteceu uma coisa lá que foi o que a gente não entendeu. Lá foi totalmente outra coisa e aqui aconteceu tudo que vocês viram aí na internet, mas foi incrível, foi maravilhoso, foi demais lá", declarou.

João Guilherme evita falar da vida pessoal no carnaval

Solteiro, o ator João Guilherme foi curtir o carnaval de 2025 na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 4. O astro apareceu no local com sua equipe para marcar presença em um camarote, mas evitou conversar com a imprensa.

De acordo com o site Gshow, ele foi questionado sobre como anda sua vida pessoal, mas não quis comentar sobre o assunto. “Prefiro não falar sobre essas coisas”, disse ele, que se separou da atriz Bruna Marquezine há poucos dias.

