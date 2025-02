Ex-jogador de futebol sofre AVC e está na UTI

Ex-jogador de times como Sport e Palmeiras, Jackson está internada na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no Maranhão

O ex-jogador de futebol Jackson, que já jogou no Sport, Palmeiras e Seleção Brasileira, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Maranhão. De acordo com o Globo Esporte, ele foi socorrido às pressas para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) após passar mal na noite de domingo.

O atleta foi diagnosticado com Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi transferido de hospital para ficar na UTI. A família informou que o quadro de saúde dele está evoluindo bem e ele está fora de perigo. Inclusive, ele não está sedado, mas ainda não tem previsão de alta.

“O nosso campeão Jackson sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está recebendo todos os cuidados médicos necessários. De já agradecemos a todos. As palavras de atenção para com a família de Jackson durante esse momento. Agradecemos também todas as mensagens de apoio e carinho que temos recebido. Vamos torcer juntos para a recuperação do nosso campeão”, afirmaram.

Casamento de Marcelinho Carioca

Marcelinho Carioca se casou com a modelo Ariane Carvalho neste último domingo, 23, na Fazenda Dona Inês, em Itatiba, no interior de São Paulo.

Em suas redes sociais, o ex-jogador de futebol compartilhou alguns registros com a noiva e também postou um vídeo com a surpresa que recebeu da amada: um quadro dos noivos ao lado dos pais dele, que já faleceram. Marcelinho ficou bastante emocionado e falou sobre o presente.

"Ainda sem palavras… No dia mais especial da minha vida, fui surpreendido de uma forma que me tirou o chão e me quebrou por inteiro. Esse quadro, com a imagem do meu saudoso pai Adilson, minha querida e saudosa mãe Sueli e minha amada cachorrinha Madonna, foi mais do que um presente… foi um lembrete do amor infinito e da honra que sempre terei por eles", disse o ex-atleta na legenda da publicação.