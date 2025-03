Adriane Galisteu curte o carnaval em clima de romance com o marido

A apresentadora Adriane Galisteu e o empresário Alexandre Iódice escolheram a Sapucaí para curtir o carnaval na madrugada desta terça-feira, 4

A apresentadora Adriane Galisteu e o marido dela, o empresário Alexandre Iódice escolheram a Sapucaí para curtir o carnaval na madrugada desta terça-feira, 4. E os pombinhos foram clicados em clima de romance pelos fotógrafos que estavam no local.

Para a ocasião, a apresentadora apostou em um vestido curto na cor rosa brilhante e completou o visual com joias luxuosas. Veja os cliques:

Outros looks para curtir a folia

Já nesta segunda-feira, 3, Adriane Galisteu compartilhou escolheu um look ousado para curtir a folia. Ela elegeu um biquíni mini nos seios, com formato de flor e uma calcinha com saia de pedrarias. O visual, em tons de prata, é complementado pelos longos fios loiros da artista.

As imagens foram feitas na piscina de um hotel de luxo na orla da praia de Copacabana. Na legenda da publicação, Adriane ainda explicou o visual escolhido: "Uma segunda de carnaval brilhando do jeito que eu amo!". Veja as fotos!

E no último sábado, 1, a aparesentadora roubou a cena na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A loira chegou ao local toda produzida e ao lado de seu marido, o empresário Alexandre Iodice, e sua equipe. Toda arrumada para fazer um ensaio no local, a famosa surgiu com seu look verde todo brilhante. Além da roupa de banho nada discreta, a artista ainda surgiu de tênis dourado, acessórios na cabeça e óculos escuros.

No clima da praia, ela ainda pegou um espetinho de camarão para fazer poses em seus cliques. Em uma cadeira verde com guarda-sol da mesma cor por perto, a estrela brilhou em grande estilo. Veja mais!

